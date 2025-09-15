30 kovanla başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Van'da kent yaşamını bırakıp Çatak ilçesine bağlı Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devletten aldıkları destekle başladıkları arıcılıkta 3 yılda kovan sayısını 350'ye çıkarmalarına rağmen siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle uğraşan 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile hayatını birleştirdi.

Bu evlilikten 4 çocukları olan Işık çifti, 3 yıl önce kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşarak Çatak ilçesinin Övecik Mahallesi'ne yerleşti.

Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmaya karar veren çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün arıcılık konusundaki eğitimlerine katılarak sertifika aldı.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurarak 30 kovan desteğinden yararlanan çift, bu süreçte işlerini büyüterek kovan sayısını 350'ye çıkardı.

Kovanlarından yılda ortalama 2,5 ton bal alan çift, ürünlerini kentte kahvaltı salonu işletenlere ve il dışından sipariş edenlere satıyor.

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe zaman geçiren çift, çocuklarının da yardımıyla bu yıl üretilen balın hasadını yapmaya başladı.

İşlerini büyütmelerine rağmen siparişleri yetiştiremeyen çift, kovan sayısını artırarak arıcılıkta söz sahibi olmayı hedefliyor.

- "DEVLETİMİZDEN GÜZEL DESTEK ALDIK"

Aysel Işık, AA muhabirine, üreticilerin devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Doğal koşullarda organik bal ürettiklerini belirten Işık, "Uzun bir süre şehirde yaşadık. Ardından mahallemize döndük. Devlet desteğiyle Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapıyoruz. Bal hasadına başladık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Katkısız ve şekersiz organik bal üretiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Güzel dönüşler alıyoruz. Siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Organik üretim yaptıkları için yoğun talep aldıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Devletimizden güzel destek aldık. Çok memnunuz. Bu yıl 2,5 ton bal elde etmeyi düşünüyoruz. Arılar çocuklarımın da ilgisini çekiyor. Onların bu mesleği öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Arıların bakımını birlikte yapıyoruz. Şehir hayatını bırakmanın pişmanlığını yaşamıyoruz. Buranın havası çok güzel. Doğal bir ortamda çocuklarımızı büyütüyoruz. Şehir dışından, kahvaltı salonlarından, tanıdıklarımızdan hasat başlamadan sipariş alıyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz."

- "BU YIL YÜKSEK BİR VERİM ALMAYI BEKLİYORUZ"

Devletten aldığı destekle arıcılık yapmaya başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kamil Işık ise bu yılın ilk hasadını eşi ve çocuklarıyla yaptığını belirtti.

Kentin gürültülü ve yoğun yaşamından uzaklaşıp baba mesleği arıcılığa başladıklarını anlatan Işık, şöyle devam etti:

"Devlet desteğiyle arıcılığa başladık. Kovan sayısını artırdık. Bal hasadı mesaimiz başladı. Siparişlerimiz var. Bu yıl yüksek bir verim almayı bekliyoruz. Doğal bir ortamda yaşamanın, üretim yapmanın, şehrin gürültüsünden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eşim ve çocuklarımla arıların bakımını yapıyoruz. Çocuklarımın bu mesleği öğrenmelerini istiyorum. Elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyor, çocuklarımızı okutuyoruz. Bize bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun."

- "ARICILIĞI ANNE VE BABAMDAN ÖĞRENİYORUM"

Anne ve babasına yardımcı olan 13 yaşındaki Kenan Işık da "Annem, babam ve kardeşlerimle arılara bakıyoruz. Hasadımız başladı. Elde ettiğimiz balı satıyoruz. Arıcılığı anne ve babamdan öğreniyorum. Güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

6 yaşındaki Asima Işık, "Kardeşlerimle maske takarak arıların içine giriyoruz. Anneme, babamıza yardım ediyoruz. Arıları seviyoruz. Bize zarar vermiyorlar. Peteklere dokunuyoruz. Bal yemeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

