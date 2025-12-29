2026 KYK bursu ne kadar olacak? 2025'te öğrenciye günde 100 lira verildi

KYK burs ve kredi tutarlarının 2026 için artırılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni artışın “yakında” duyurulacağını söyledi.



GÜNCEL KYK BURSU NE KADAR?

2025 yılı boyunca geçerli tutarlara göre KYK burs/kredi ödemeleri lisans öğrencileri için 3.000 TL, yüksek lisans için 6.000 TL, doktora için 9.000 TL düzeyinde.



Üniversite 'lüks' oldu!

2026 ZAMMI KESİNLEŞTİ Mİ?

Artış yapılacağına yönelik beklenti güçlense de 2026’da geçerli olacak yeni tutarlar henüz resmî olarak açıklanmadı. Bakan Osman Aşkın Bak, burs ve kredi tutarları için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek şu mesajı verdi:

"Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz.""

CHP'den rest: KYK bursu en az 10 bin TL olmalı

NE ZAMAN DUYURULACAK

Zam kararı ve yeni tutarların, önceki yıllarda olduğu gibi yıl sonuna doğru netleşip ocak ayı ödemelerine yansıması bekleniyor. Şu aşamada tarih ve artış oranı için resmî açıklama bekleniyor.

KYK BURSUNA YÜZDE 100 ZAM OLSA YETER Mİ?

2025’te KYK bursu aylık 3 bin liraydı. Bu tutar, günlük yaklaşık 100 liraya karşılık geldi. Öğrenciler için bu miktar, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmedi.

Büyük şehirlerde ortalama bir oda kirası 8–12 bin lira arasında. Günlük yemek masrafı ise en az 200–300 lirayı buluyor. Ulaşım, kitap ve kişisel harcamalar bu rakamlara dâhil değil.

KYK bursu yüzde 100 artırılsa bile aylık 6 bin liraya yükselmiş olacak. Bu tutar, yalnızca barınma ve beslenme giderlerini karşılamaya yetmiyor. Öğrenciler, bursla geçinmek bir yana, temel ihtiyaçlar için ek gelir aramak zorunda kalıyor.