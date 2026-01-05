2026 engelli aylığı ve 65 yaş aylığı belli oldu

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,60’lık zam sonrası sosyal yardımlar ve bazı yasal ödemeler yeniden belirlendi. Artış; engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımını doğrudan etkiledi.

Sosyal yardım ödemelerindeki güncellemelerle birlikte milyonlarca kişinin aldığı tutarlar yükseldi. Zamdan yalnızca yardımlar değil, iş dünyası ve yükümlüler açısından kritik kalemler de etkilendi.

Bu kapsamda kıdem tazminatı tavanı ile bedelli askerlik ücreti de memur maaş artışına paralel olarak artırıldı.

65 AYLIĞI

Yeni tutarlara göre evde bakım yardımı 13 bin 877 lira, 65 yaş aylığı 6 bin 393 lira oldu.

ENGELLİ AYLIKLARI

Yüzde 40–69 arası engelli aylığı ile 18 yaş altı engelli aylığı 5 bin 103 lira olarak gerçekleşti.

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 7 bin 655 lira olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI VE BEDELLİ ASKERLİK

Ücret kalemlerinde ise kıdem tazminatı tavanı 63 bin 948 lira, bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 lira seviyesine yükseldi.

Kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısına göre hesaplanıyor.