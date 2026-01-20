2018’de bulaşık makinesi alan para bugün deterjanı zor alıyor

2018’de bulaşık makinesi alan para bugün deterjanı zor alıyor
Deterjan fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle, bir paket bulaşık makinesi deterjanının bugünkü bedeli, 2018'de bir bulaşık makinesi alabilmek için ödenen tutara denk hale geldi.

Türkiye'de devam eden yüksek enflasyon, bazı günlük tüketim ürünlerinin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Market raflarındaki deterjan fiyatları, geçmiş yılların beyaz eşya fiyatlarını geride bıraktı.

DETERJAN FİYATLARINDA DEVASA ARTIŞ

2018 yılında ortalama 45 lira olan yüksek kapasiteli bir paket bulaşık makinesi deterjanı, günümüzde yaklaşık 23,2 katlık bir artışın ardından bin TL’yi aşan fiyatlara satılıyor. Tek bir bulaşık deterjanı tabletinin fiyatı ise ortalama 16,5 liraya ulaştı.

BEYAZ EŞYA FİYATLARI DA YÜZDE 1.450 ARTTI

Başkanlık sisteminin başladığı Temmuz 2018'de ortalama 1.290 liraya alınabilen bulaşık makinesi, şimdi en düşük 20 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu, yaklaşık 15.5 katlık (yüzde 1.450) bir artışa işaret ediyor.

2018'İN MAKİNE PARASI, 2026'NIN DETERJAN PARASI

Bugün bir paket bulaşık makinesi deterjanı 1.000 lirayı aşarken, aynı tutar 7 yıl önce bir bulaşık makinesi almak için yeterliydi. Benzer şekilde, 2018'de 2.415 lira olan buzdolabı en az 30 bin liradan, 1.715 lira olan çamaşır makinesi ise 25 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

