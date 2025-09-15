2 bin kaz yavrusu Muş'a kondu:

2 bin kaz yavrusu Muş'a kondu:
Yayınlanma:
Muş'ta Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında kent genelinde 20 çiftçiye yaklaşık 2 bin kaz yavrusu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" başlatıldı.

Başvuruları kabul edilen 20 çiftçiye yüzde 75'i hibeli olmak üzere 2 bin kaz yavrusu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin, projelerle kırsal kalkınmayı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

2-001.jpg

Kırsalda altyapının iyileştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Gönç, "İlimiz kaz varlığı açısından ülkemizde üçüncü sırada yer almakta. Yaklaşık 60 bin kaz popülasyonumuz mevcut. Projeyle amacımız kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve bu faaliyeti yapan işletmelerin altyapılarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi." dedi.

Destekten yararlanan çiftçilere eğitim verdiklerini ifade eden Gönç, şunları kaydetti:

"Bakım, beslenme ve hastalıklar yönünden gerekli eğitimleri verdik. Projede yer alan üreticilerimizin her birine yaklaşık 100 metrekarelik alanda toplamda 99 baş kapasiteli prefabrik kümes kurulumu gerçekleştirdik. Yemlik, suluk ve havalandırma imkanları olan, derin dondurucusu bulunan oldukça modern işletmelerin kurulumunu gerçekleştirdik. Üreticilerimizin her birine 45 dişi, 15 erkek ve 39 besilik olmak üzere 99 kaz tedarikini sağladık. Her anlamda modern, model işletmeler oluşturduk."

3.jpg

Korkut ilçesinde aldığı destekle yetiştiriciliğe başlayan Hediyetullah Argun ise "Yüzde 75 oranında hibe desteği sunuldu. Desteklerden yararlandık. Sayıyı 250-300'lere çıkarmanın planını yapıyoruz. Bu hayvanların yetişmesi için gereken bütün aletler devlet tarafından sağlandı." diye konuştu.

Bulanık ilçesi Göllüova Mahallesi'nde destekten yararlanan Becne Kartal da "Proje kabul edildikten sonra eğitimlere katıldım. Daha sonra kümesimiz yapıldı. Ailemin desteğiyle kazları büyütmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

