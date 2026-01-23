196 milyarlık dış kredi alınacak: AKP'den 'erken seçim mi geliyor' dedirten hamle

Yayınlanma:
Karadeniz'deki doğalgaz üretimini hızlandırmak amacıyla TPAO'ya ayrılan 332 milyar liralık bütçenin yaklaşık 196 milyar liralık kısmının ithal kredi ile sağlanacağı öğrenildi. Dış kredinin miktarı sebebiyle hamle AKP’nin olası bir seçime “yerli ve milli” petrol yetiştirme çabası olarak değerlendirildi.

İktidar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) petrol ve doğalgaz yatırımlarını hızlandırması için 332 milyar 555 milyon liralık bir ödenek tahsis etti. Bu kaynağın büyük bölümünün ithal kredi olması dikkat çekti.

Bu hamle, seçimler öncesi petrol bulundurmayı tercih eden AKP’nin erken bir seçime hazırlık yapıyor olma olasılığına dair soru işaretleri yarattı.

SAKARYA SAHASI İÇİN 195,7 MİLYAR LİRALIK İTHAL KREDİ

Toplam bütçenin 211 milyar 389 milyon lirası, Karadeniz'deki Sakarya doğalgaz sahasında 39 kuyunun tamamlanması ve sondaj faaliyetleri için ayrıldı. Ancak bu tutarın 195,7 milyar lirası yurt dışından sağlanan kredi ile karşılanacak. Bu krediyle, 7.620 metre arama sondajı, 1,8 milyon hektardan fazla alanda jeofizik etüt, 39 kuyunun tamamlanması ve 131 bin 345 metre üretim sondajı yapılması planlanıyor.

Karadeniz'de suyun yüzeyine petrol çıkıyordu. TPAO'nun ruhsat süresi uzatıldıKaradeniz'de suyun yüzeyine petrol çıkıyordu. TPAO'nun ruhsat süresi uzatıldı

FAZ-2 VE FAZ-3 YATIRIMLARI

İthal kredinin 69,9 milyar liralık kısmı Sakarya Faz-2 sahasının geliştirilmesi için kullanılacak ve buraya 1,2 milyar lira da yerli kaynak eklenerek toplam yatırım 71,1 milyar liraya ulaşacak. Kredinin 125,8 milyar liralık bölümü ise Faz-3 sahasına ayrıldı. Bu saha için yaklaşık 5 milyar lira yerli katkıyla toplam yatırım 130,3 milyar lira olacak.

TPAO'nun Adana'daki petrol arama faaliyeti için ruhsat süresi uzatıldıTPAO'nun Adana'daki petrol arama faaliyeti için ruhsat süresi uzatıldı

22 İLDE ARAMA, 12 İLDE ÜRETİM FAALİYETİ

TPAO'ya ayrılan bütçenin kalan 107,2 milyar liralık kısmı ise 22 farklı ildeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri ile 12 ildeki üretim çalışmaları için tahsis edildi. Bu tutarın yaklaşık 87 milyar lirası arama sondajları, etütler ve 215 kuyunun tamamlanmasına harcanacak. Kalan 18,5 milyar lira ile de 273 milyon metreküp doğalgaz ve 47,5 milyon varil ham petrol üretilmesi, ayrıca 77 kuyunun tamamlanıp 164 bin metre üretim sondajı yapılması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

