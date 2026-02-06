Yılan hikayesine dönen İran-ABD görüşmesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran nükleere sahip olamaz" şeklindeki ısrarlarının ardından İranlı ve ABD'li yetkililer, müzakerelerde bulunmak üzere Umman'da bir araya geldi.

İlk önce İstanbul'da yapılacağı öne sürülen ancak yeri Umman olarak açıklanan görüşmelerin ilk etabında herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkmadığı belirtildi.

İran haber ajansı Tasnim'in aktardığına göre, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından taraflar arasındaki temasların süreceği ifade edildi.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN İRAN-ABD MÜZAKERELERİ

Trump'ın peş peşe tehditlerinin ardından İran tarafı ABD ile masaya oturmaya sıcak baktıklarını belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "Müzakereye hazırız ancak ABD'ye güvenemiyoruz" ifadelerinin ardından iki ülkenin yetkililerin İstanbul'da bir araya geleceği öne sürülmüştü.

İran-ABD görüşmeleri neden İstanbul’da değil?

İSTANBUL'DAN UMMAN'A ALINDI

Fakat İran'ın İstanbul'a sıcak bakmaması nedeniyle görüşmelerin Umman'ın başkenti Maksat'ta gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda İranlı ve ABD'li heyetler cuma günü sabah saatlerinde bir araya geldi.

TRUMP'IN DAMADI İRAN MÜZAKERESİNDE

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Görüşmelerde İran'dan Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de hazır bulundu.

ABD tarafında da Witkoff'un yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner yer aldı.

GÖRÜŞMELERİN İLK ETABI SONA ERDİ

Trump'ın "İran görüşmek istiyor çünkü başına gelecekleri biliyor" ifadelerinin gölgesinde Maksat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

İki ülkenin görüşmelere daha sonraki bir tarihte devam etme konusunda karar kıldığı belirtildi.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeler için, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız" dedi.

Görüşmelerin "nükleer odaklı" geçtiğini ve Amerikalılarla başka hiçbir konunun ele alınmadığını vurgulayan Arakçi, sürecin uzun ve yoğun geçtiğini belirtti.

Bakan; tarafların karşılıklı görüş, endişe ve çıkarlarını olumlu bir atmosferde dile getirdiklerini ifade ederek, bu temasları "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Müzakerelerin devamının, başkentlerde yapılacak istişarelere ve karşılıklı güven inşasına bağlı olduğunu kaydeden Arakçi, "Ciddi bir engel teşkil eden güvensizliğin üstesinden gelmeliyiz" dedi.

Diyalog sürecinin yeniden başlayabileceği bir aşamada olduklarını söyleyen Bakan, sağlıklı bir müzakere ortamı için tehdit ve baskıdan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Arakçi, sürecin başarısının her iki tarafın karar alma mekanizmalarına ve sergilenecek tutuma bağlı olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.