Trump: İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik!

ABD ile İran arasındaki gerilim, cuma günü yapılması planlanan müzakere görüşmeleri öncesinde de sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington D.C.'de düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı etkinliğinde konuştu. Trump konuşmasında, İran'a yeni bir tehdit göndermeyi de ihmal etmedi.

İki ülke arasında devam eden görüşmelere ilişkin, "İran ile pazarlık halindeyiz. Vurulmak istemedikleri için pazarlık yapıyorlar. Vurmamızı istemiyorlar. İran'a bombardıman uçaklarımızı gösterdik." dedi.

İran Ordu Sözcüsü'nden ABD'ye sert mesaj: Her seçeneğe hazırız

İRAN: HER TÜLÜ SEÇENEĞE HAZIRIZ

İran'dan da ABD'ye sert bir uyarı gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, olası bir savaşın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını, tüm bölgeyi ve ABD’nin Orta Doğu’daki askeri üslerini de kapsayacağını söylemişti.

Ekreminiya, İran'ın her türlü ihtimale karşı hazırlık içerisinde olduğunu belirterek, "Eğer düşman savaş seçeneğini tercih ederse, biz de savaş koşullarındaki her seçeneğe hazırız" demişti.

MÜZAKERE MASASINA OTURACAKLAR

Öte yandan iki ülke, devam eden gerilimi sonlandırmak için müzakere masasına oturmayı kabul etti. Taraflar arasında çıkan "yer ve format değişikliği" anlaşmazlığı nedeniyle dün (4 Şubat) görüşmelerin çıkmaza girdiği yazılmıştı.

Ancak hem ABD'li hem de İranlı yetkililerin açıklamalarıyla müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağı bildirildi.