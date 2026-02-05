İran Ordu Sözcüsü'nden ABD'ye sert mesaj: Her seçeneğe hazırız

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, olası bir çatışmanın yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmayacağını, tüm bölgeyi ve ABD’ye ait askeri noktaları kapsayacağını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı defapress adlı haber portalına konuşan Ekreminiya, Washington’un İran’a yönelik olası saldırı ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'dan ABD-İran açıklaması: Tüm bölge için risk!

Ekreminiya, "Bir savaş başlarsa kapsamı tüm bölge coğrafyasını ve ABD’nin bütün üslerini içine alacaktır. İşgal altındaki topraklardan Basra Körfezi’ne ve ABD’nin üslerinin bulunduğu Umman Denizi’ne kadar. ABD üslerine erişimimiz kolay ve bu durum onların kırılganlığını artırmaktadır" sözleriyle olası senaryonun geniş çaplı olacağını vurguladı.

"HER SEÇENEĞE HAZIRIZ"

Her türlü ihtimale karşı hazırlık yaptıklarını belirten İranlı yetkili, "Eğer düşman savaş seçeneğini tercih ederse, biz de savaş koşullarındaki her seçeneğe hazırız" açıklamasında bulundu.

Ekreminiya açıklamasının devamında "Biz savunmaya hazırız ve uzlaşma ile savaş arasında seçim yapması gereken kişi ABD Başkanı'dır. Bu bizim mesajımızdır; defalarca dile getirdik ve şimdi de kararlılıkla ilan ediyoruz: Ülkeyi savunmak için tam hazırlık içindeyiz" ifadelerini kullandı. (AA)