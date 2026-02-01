Trump'ın tehditleri sürerken İran'dan 'Anlaşabiliriz' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma yapmak için donanma gönderdiği İran'dan 'Washington ile anlaşmaya varabiliriz' şeklinde bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan adil bir anlaşmadan yana olduklarını belirterek, "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün" dedi ve güvene ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

İRAN'DAN ABD'YE 'ANLAŞABİLİRİZ' MESAJI

Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD merkezli yayın organı CNN'e ABD-İran arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkeleriyle birlikte ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söyleyen Arakçi, şunları söyledi:

"Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgari düzeyde bir güven mutlaka gereklidir."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

"ABD'YE OLAN GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Arakçi, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Ülkesinin 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmadan dolayı güven sorunu yaşadığını vurgulayan Arakçi, "ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik" dedi.

"SAVAŞ ÖNLENEBİLİR"

ABD ile aralarında çıkabilecek olası bir savaşa hazırlıklı olduklarını belirten Arakçi, herhangi bir endişeye duymadıklarını söyleyerek şunları söyledi:

"Bana göre savaş kaçınılmaz değil ve önlenebilir. Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır. Savaşa hazır olmamız savaşmak istediğimiz manasına gelmez, aksine savaştan kaçındığımız anlamına gelir. En büyük endişem, yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar ve bu konulardaki hesap hatalarıdır."

"TRUMP DOĞRU KARAR VEREBİLECEK KADAR AKILLI"

Arakçi ayrıca, "farklı unsurların" ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın "doğru kararı verecek kadar akıllı" olduğunu dile getirdi.

İran ile ABD arasında yaşanacak olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini vurgulayan Arakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir" uyarısında bulundu.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN İRAN'DA FAALİYET GÖSTERMESİ

Arakçi, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma gerçekleşmesi halinde bölge ekonomisinin de canlanacağın belirterek, şöyle konuştu: