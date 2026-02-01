İran’dan AB’ye sert yanıt: Terör listesine aldı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasına yanıt olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ordularını terör listesine aldıklarını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclisi’nde milletvekillerine hitap etti. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Kalibaf, "Mütekabiliyet yasası gereğince, Devrim Muhafızları’nın terör örgütü ilan edilmesine karşı, Avrupa ülkelerinin orduları terörist grup olarak kabul edilmektedir. Bu adımın sonuçlarının sorumluluğu Avrupa Birliği'ne ait olacaktır." ifadelerine yer verdi. İran Meclis Başkanı, AB'nin söz konusu kararı, ABD’nin etkisiyle aldığını belirtti.

Mecliste, Devrim Muhafızları Ordusu askeri kıyafetleriyle yerlerini alan milletvekilleri ABD ve AB karşıtı sloganlar attılar.

iran2.jpg

ASKERİ ATEŞELER SINIR DIŞI EDİLSİN ÇAĞRISI!

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kalibaf'ın konuşmasının ardından söz alan İran Meclisi Divan üyesi Alirıza Selimi ise, Stratejik Eylem Yasası’na atıf yaptı ve söz konusu yasa gereğince ülkede bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçiliklerindeki askeri ataşelerin "terörist hükmünde" olduklarını ve İran'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti.

Selimi, açıklamasında "Bu yasa uyarınca Avrupa ülkelerinin ordularının terör örgütleri kapsamında ilan edildiğini ve bunun da resmen duyurulup yasalaştığını siz ifade ettiniz. Bu çerçevede, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinde ülkemizde bulunan askeri ataşelerinin en kısa sürede sınır dışı edilmesi gerekir, çünkü bunlar teröristtir." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın savaş planı devreye girecek mi? İran'ın kazdığı 5 bin mezarın anlamı ne?Trump'ın savaş planı devreye girecek mi? İran'ın kazdığı 5 bin mezarın anlamı ne?

"Teröristlere barınak sağlamak yürürlükteki yasalara aykırıdır" ifadelerini kullanan Selimi, terörizme ülkede sığınma imkanı tanınamayacağını ya da bu kişilerin askeri ataşe sıfatıyla ülkede bulunamayacağına dikkat çekti. Selimi, bunun açık bir kanun hükmü olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda derhal harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanı Kalibaf, Meclis Başkanlık Divanı üyesi Selimi'nin yaptığı uyarıya yanıt olarak, dile getirilen hususun Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti ve komisyonun Dışişleri Bakanlığı’ndaki yetkililerle birlikte konuyu izlemesini talep etti.

iran.jpg

DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLAMIŞTI!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını belirtmişti. İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:AA

