Trump'ın savaş planı devreye girecek mi? İran'ın kazdığı 5 bin mezarın anlamı ne?

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen saat daha da artıyor. Trump tehditlerine devam ederken, İran tarafından da Trump'a meydan okumalar peşi sıra geliyor.

İRAN'IN OLASI BİR SAVAŞTA ABD ASKERLERİ İÇİN 5 BİN MEZAR KAZDIĞI İDDİASI

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu, olası bir ABD-İran savaşında Tahran’da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için mezarlık hazırlandığını duyurdu.

İran'ın, olası bir ABD-İran savaşında, ölen ABD askerlerinin geçici olarak defnedilmesi için hazırladığı iddia edilen 5 bin mezar

İran'ın ABD askerlerinin defnedilmesi için kazdığı iddia edilen mezarlıkların, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına karşı alınan önleyici önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İranlı yetkililerden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

TRUMP EN İYİ BİLDİĞİ ŞEYİ YAPIYOR: TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yeni açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen, "Körfez müttefikleri İran'ın her zaman müzakere etmek istediğini ancak bunun ne amaca hizmet ettiğinin net olmadığını ve şu an bir sonuca varılacağını öngörmediklerini söylüyor" sorusuna yanıt veren Trump, "Bu doğru. Ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz" dedi.

"EN SON MÜZAKERE ETTİĞİMİZDE İŞE YARAMADI"

Açıklamalarını sürdüren Trump, "En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı. Bölgedeki müttefiklere İran'la ilgili planımızı söyleyemeyiz. Eğer onlara planı söyleseydim, bu planı medyaya açıklamak kadar kötü olurdu. Aslında daha kötü bile olabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN'A YÖNELİK "SAVAŞ PLANI"

İran'a yönelik "savaş planı" hakkında konuşan Trump, "Ama plan şu ki, İran bizimle konuşuyor; bir şeyler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz oraya doğru giden büyük bir filomuz var, Venezuela'da sahip olduğumuzdan daha da büyük." dedi.

İRAN'DAN MÜZAKERE MESAJI

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den de bir açıklama geldi.

Laricani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması sürecinin ilerlediğini ifade etti.

Laricani, ülkesinin tehdit altında müzakereye başlamayacağını da vurguladı.