Yetkililer uyarıyor: Lassa virüsü 215 can aldı!

Yayınlanma:
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa virüsü sebebiyle 2025 yılında 215 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Lassa virüsü, Nijerya'da can almaya devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nin yaptığı açıklamada, 1 Ocak ile 28 Aralık 2025 tarihleri arasında Lassa ateşi salgınının, ülkenin farklı bölgelerine hızla yayıldığı bildirildi.

215 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, bu süre zarfında bin 148 vakanın görüldüğünü ve salgın nedeniyle 215 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa virüsüne, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı. Ardından Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

LASSA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Lassa virüsü, kemirgen idrarı veya dışkısı ile kontamine gıda veya ev eşyaları ile temas yoluyla insanlara bulaşıyor. Özellikle yeterli enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin alınmadığı hastanelerde, insandan insana da geçebiliyor.

ÖLÜMCÜL RİSK KONUSUNDA YETKİLİLER UYARIYOR

Ölümcül kanamalı ateşe yol açabilen Lassa virüsü hakkında yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Kuluçka süresi 6-21 gün olan Lassa virüsü, başlangıçta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Birkaç gün içinde baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı görülebiliyor. Şiddetli vakalarda kanama, düşük tansiyon ve akciğer sorunları gelişebiliyor. İlerleyen evrelerde şok, nöbetler, oryantasyon bozukluğu ve koma görülebilirken, bazı hastalarda işitme kaybı ve geçici saç dökülmesi de yaşanabiliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

