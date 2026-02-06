Yeni göç rotası: Londra → Dubai! Niçin akın akın gidiyorlar?

Küresel iş gücü haritası yeniden çiziliyor. Bir zamanlar “kariyerin zirvesi” olarak görülen Londra, artan yaşam maliyetleri, ağır vergi yükleri ve sıkılaşan vize kuralları nedeniyle cazibesini hızla yitiriyor. Buna karşılık, Birleşik Arap Emirlikleri’nin parlayan yıldızı Dubai, sıfır gelir vergisi, esnek vize seçenekleri ve yüksek satın alma gücüyle nitelikli profesyoneller için yeni bir çekim merkezi haline geliyor. Artık yalnızca milyonerlerin değil; mühendislerin, doktorların ve finans uzmanlarının da rotası çölün ortasındaki bu küresel metropole çevriliyor.

Birleşik Krallık’ın nitelikli iş gücü, Londra’nın artan yaşam maliyetleri ve sıkılaşan vize kuralları nedeniyle rotayı Birleşik Arap Emirlikleri’ne kırdı. 2025 verilerine göre BAE, 10 bine yakın milyoneri ağırlamaya hazırlanırken, Birleşik Krallık net 16 binin üzerinde varlıklı profesyoneli kaybetme riskiyle karşı karşıya.

LONDRA’NIN “SKİLLED WORKER” ÇIKMAZI

Birleşik Krallık’a yüksek umutlarla ve Skilled Worker (Nitelikli Çalışan) vizesiyle gelen profesyoneller için tablo her geçen gün ağırlaşıyor. %45’lere varan gelir vergisi dilimleri, son dönemde gündeme gelen %20’lik olası “çıkış vergisi” tartışmaları ve her yıl katlanan konut kiraları, çalışanların birikim yapmasını imkansız hale getiriyor.

Londra’da yaşamak, kira ve vergiler dahil edildiğinde Dubai’ye kıyasla yaklaşık %40-43 daha maliyetli durumda. Özellikle barınma maliyetlerindeki bu uçurum, "Londra rüyasını" birçokları için "Dubai stratejisine" dönüştürüyor.

NEDEN DUBAİ? CAZİBE MERKEZİNDEKİ 3 TEMEL FAKTÖR

Dubai, sadece güneşli havasıyla değil, sunduğu finansal ve hukuki güvencelerle Londra’nın en büyük rakibi haline geldi:

SIFIR KİŞİSEL GELİR VERGİSİ: Dubai’de maaşın tamamı çalışanın cebinde kalıyor. Londra’daki yüksek vergi yükünden kaçanlar için bu, doğrudan %30-45 arası bir gelir artışı anlamına geliyor.

VİZE ESNEKLİĞİ VE ALTIN VİZE (GOLDEN VİSA): Birleşik Krallık vize kurallarını katılaştırırken; Dubai, 2 milyon AED ve üzeri mülk alanlara veya belirli kriterleri karşılayan uzmanlara 10 yıllık Altın Vize vererek uzun vadeli istikrar sunuyor.

SATIN ALMA GÜCÜ: Güncel endekslere göre Dubai’de yerel satın alma gücü Londra’dan yaklaşık %20 daha yüksek. Groseri fiyatlarından ulaşıma kadar pek çok temel ihtiyaç Dubai’de %30 ile %50 arasında daha uygun.

GÖÇÜN PROFİLİ: KİMLER GİDİYOR?

Göç hareketi artık sadece "zenginlerin" kaçışı değil; yazılım mühendisleri, finans uzmanları, tıp doktorları ve üst düzey yöneticiler bu hareketin merkezinde. Uzmanlar, Dubai'nin agresif büyüme stratejisi ve uluslararası devlerin bölgeye taşınmasıyla "nitelikli beyin göçünün" 2026 sonunda zirve yapacağını öngörüyor.

Londra hala küresel bir finans merkezi olma özelliğini koruyor ancak 'maliyet ve belirsizlik baskısı' artık profesyonellerin sadakatini zorluyor. Dubai ise sadece vergi avantajı değil, sunduğu 'güvenli liman' imajıyla bu boşluğu dolduruyor.