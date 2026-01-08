Venezuela'nın yeni liderinin kıyafeti 14 bin dolar!

ABD’nin Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu rehin almasının yankıları hala devam ediyor.

Maduro'nun kaçırılması İsrail'i umutlandırdı: Washington ve Tel Aviv İran'a müdahale edecek iddiası

ABD’nin söz konusu müdahalesine tüm dünyadan tepkiler yükselirken Maduro, ABD mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

ABD VENEZUELA PETROLÜNÜN PEŞİNDE!

Venezuela’ya yönelik saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğal kaynaklarını kullanacaklarını açıklarken ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise, geçtiğimiz gün, “Venezuela'da gerçekleşmesi gereken değişimleri sağlamak için petrol satışları üzerinde o güce ve kontrole sahip olmamız gerekiyor. Venezuela'dan çıkan ham petrolü pazara süreceğiz, önce depolanmış petrolü ardından da süresiz olarak Venezuela'dan çıkan üretimi piyasada satacağız” sözlerini sarf etmişti.

YENİ LİDERİN KIYAFETİNİN FİYATI GÜNDEM OLDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD tarafından rehin alınmasının ardından yemin ederek görevi devralan, ülkenin geçici lideri Delcy Rodriguez’in ise, elbisesinin fiyatı sosyal medyada gündem yarattı.

Rodriguez’in giydiği yeşil elbisenin fiyatının 14 bin 494 dolar olduğu öğrenilirken söz konusu fiyat, sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışma konusu oldu.