Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik beklentilerini dile getirerek, Türk halkının ABD’nin bu saldırganlığını reddettiğinden emin olduklarını söyledi.

Gutierrez, Türkiye'den resmi bir kınama açıklaması beklediklerini kaydetti.

"KARDEŞ TÜRK HALKINA GÜVENİYORUZ"

Gutiérrez, ''Bu saldırı Venezuela halkına değil; barışçıl ve onurlu bir halka yönelmiş emperyal bir saldırıdır. Türkiye ve Venezuela halkları arasında yakın bir ilişki, devlet başkanları arasında da gerçek bir dostluk olduğunu biliyoruz. Türkiye’den resmî bir kınama açıklaması bekliyoruz. Venezuela’ya, Devlet Başkanı Maduro’ya, barışa ve Latin Amerika birliğine destek amacıyla kitlesel gösteriler yapılacağını da biliyoruz. Venezuela’nın savunulmasında kardeş Türk halkına güveniyoruz'' ifadelerini kullandı.

Gutiérrez, yapılan bu saldırıyı dünya kamuoyu önünde kınadıklarını belirterek, uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

" DEVRİM DEVAM ETMEKTEDİR VE DURMAYACAKTIR"

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin soru yöneltilen Büyükelçi Gutierrez, Bolivarcı Devrim’in tek bir kişiye bağlı olmadığını söyledi.

Gutiérrez, şöyle konuştu:

''Amerika Birleşik Devletleri, Bolivarcı Devrim’in tek bir kişiye bağlı olmadığını anlamamıştır. Bu devrim halk tarafından inşa edilmiş ve halk tarafından ayakta tutulmaktadır. Elbette bir lider vardır; halk tarafından anayasal olarak seçilmiş Devlet Başkanımız Nicolas Maduro. Ancak süreç tek bir insana bağlı değildir ve durdurulamaz. Devlet Başkanı’nı vahşice kaçırarak devrimi sona erdireceklerini düşünmek safça bir arzudur. Devrim devam etmektedir ve durmayacaktır. Venezuela en başından beri yalnızca yasalara ve uluslararası hukuka saygı talep etmektedir.'

"ULUSAL MECLİSİMİZ TOPLANACAK"

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in Maduro’nun yokluğunda görevleri üstlenmesinin ardından siyasi sürecin nasıl yürüyeceğine ve seçim takviminin gündeme gelip gelemeyeceğine ilişkin soruları cevaplayan Gutiérrez, şöyle konuştu:

''Bu aşamada hükümetimizin atacağı bir sonraki adımların ne olacağını kesin olarak belirlemek oldukça zordur. Anayasal Devlet Başkanı'nın yokluğunda, görevleri üstlenecek olan makam başkan yardımcılığıdır; bu durumda söz konusu kişi Devlet Başkan Yardımcımız Delcy Rodríguez’dir. Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki Venezuela devrim süreci kişilere değil, devrim içindeki bir halka dayanmaktadır. Devrimi sona erdirmek için son Venezuelalıyı da ortadan kaldırmaları gerekir; çünkü tüm halk bu antiemperyalist duyguya bağlıdır. Ulusal Meclisimiz toplanacak ve uluslararası şikâyetlerin yanı sıra gerekli kurumsal adımlar atılacaktır.''

"MÜZAKERE İHTİMALİ YOK"

Gutiérrez'e Venezuela hükümetinin, yaşananların ardından petrol sektörü ya da daha geniş siyasi başlıklar üzerinden Washington ile müzakereye açık olup olmadığı soruldu.

Müzakere yünündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Gutiérrez, şöyle yanıt verdi:

"Bu düzeyde bir saldırı karşısında müzakere ihtimali yoktur. Müzakere için gerekli koşullar mevcut değildir. Yapılması gereken; vatanın savunulması, devlet yapısının korunması ve yaşanan insani ve maddi kayıpların yarattığı acıyla yüzleşmektir. Amerika Birleşik Devletleri emperyal bir çöküş sürecine girmiştir."

"BU SALDIRI DOĞAL KAYNAKLARA YÖNELME POLİTİKASININ SONUCU"

Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu ve ABD'nin saldırısının bu doğal kaynaklara yönelme politikasının bir sonucu olduğunu söyleyen Gutiérrez, şöyle devam etti: