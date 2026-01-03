Maduro'nun son görüşmesini yaptığı Çin'den açıklama!

ABD tarafından Venezuela'ya başlatılan saldırı sonrası eşi ile beraber esir alınan Maduro'nun son diplomatik teması Çin ile olmuştu.

Venezuela saldırısının arından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin eylemleri "hegemonik" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiği, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

"ÇİN DERİK BİR ŞOK İÇİNDE"

Açıklamada, "Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Çin'in ABD'nin eylemlerine karşı olduğunun altı çizilirken, Washington yönetimine de çağrıda bulunuldu.

WASHİNGTON YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Washington'a uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma, başka ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son verme çağrısı yapıldı.