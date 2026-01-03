Maduro'nun son görüşmesini yaptığı Çin'den açıklama!

Maduro'nun son görüşmesini yaptığı Çin'den açıklama!
Yayınlanma:
Maduro'nun ABD tarafından esir alınmadan önce son diplomatik temasını yaptığı Çin'den saldırı sonrası açıklama geldi. Açıklamada, "Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır" denildi.

ABD tarafından Venezuela'ya başlatılan saldırı sonrası eşi ile beraber esir alınan Maduro'nun son diplomatik teması Çin ile olmuştu.

Venezuela saldırısının arından Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin eylemleri "hegemonik" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiği, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışı ve güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

SON DAKİKA! Esir alınan Maduro'dan ilk fotoğraf!SON DAKİKA! Esir alınan Maduro'dan ilk fotoğraf!

"ÇİN DERİK BİR ŞOK İÇİNDE"

Açıklamada, "Çin, ABD'nin egemen bir ülkeye ve onun devlet başkanına güç kullanımından derin şok içindedir ve bunu güçlü şekilde kınamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Çin'in ABD'nin eylemlerine karşı olduğunun altı çizilirken, Washington yönetimine de çağrıda bulunuldu.

Maduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmişMaduro'nun nasıl esir alındığı ortaya çıktı: Eşiyle birlikte yatak odasından sürüklenmiş

WASHİNGTON YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Washington'a uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalma, başka ülkelerin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeye son verme çağrısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Dünya
Maduro'ya hangi suçlamaların yöneltileceği belli oldu
Maduro'ya hangi suçlamaların yöneltileceği belli oldu
Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!
Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!