Venezuela'da altın madeni çöktü: En az 14 ölü!

Venezuela'da altın madeni çöktü: En az 14 ölü!
Yayınlanma:
Venezuela’nın Bolivar eyaletine bağlı El Callao kentinde şiddetli yağışların ardından bir altın madeninde çökme meydana geldi. Yetkililer, madenin üç farklı noktasından şu ana kadar çok sayıda madencinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Venezuela’nın güneyindeki El Callao kentinde, 12 Ekim’de etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir faciaya yol açtı. Bölgedeki altın madeninde meydana gelen çökmede birçok madencinin göçük altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, madenin üç farklı şaftından şu ana kadar çok sayıda cansız bedenin çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Madencilerin bazılarına henüz ulaşılamadığı, göçük altında hâlâ yaşam mücadelesi veren kişilerin olabileceği değerlendiriliyor.

ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölüABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

TOPRAK KAYMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki kurtarma ekipleri, madenin suyla dolan bölümlerini boşaltmak için pompalama çalışması yürütüyor. Zamanla yarışan ekiplerin çalışmaları sırasında toprak kaymalarının devam ettiği, bu nedenle operasyonun güçlükle ilerlediği bildirildi.

venezuella.jpg

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı El Callao kasabasında halkın büyük bir kısmı geçimini altın madenciliğinden sağlıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü
ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü
Filistinliler güvende mi?
Filistinliler güvende mi?