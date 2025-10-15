Venezuela'da altın madeni çöktü: En az 14 ölü!

Venezuela’nın güneyindeki El Callao kentinde, 12 Ekim’de etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir faciaya yol açtı. Bölgedeki altın madeninde meydana gelen çökmede birçok madencinin göçük altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, madenin üç farklı şaftından şu ana kadar çok sayıda cansız bedenin çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Madencilerin bazılarına henüz ulaşılamadığı, göçük altında hâlâ yaşam mücadelesi veren kişilerin olabileceği değerlendiriliyor.

ABD Venezuela açıklarında tekneyi vurdu: 6 ölü

TOPRAK KAYMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki kurtarma ekipleri, madenin suyla dolan bölümlerini boşaltmak için pompalama çalışması yürütüyor. Zamanla yarışan ekiplerin çalışmaları sırasında toprak kaymalarının devam ettiği, bu nedenle operasyonun güçlükle ilerlediği bildirildi.

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı El Callao kasabasında halkın büyük bir kısmı geçimini altın madenciliğinden sağlıyor.