Ukrayna'ya son yılların en büyük saldırısı: 500 İHA ve 40'tan fazla füze kullanıldı

Ukrayna'ya son yılların en büyük saldırısı: 500 İHA ve 40'tan fazla füze kullanıldı
Yayınlanma:
Ukrayna, son dönemlerin en şiddetli saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkeye "40'tan fazla füze ve yaklaşık 500 insansız hava aracıyla" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaparak, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Ukrayna'nın askeri sanayisini hedef aldığını açıkladıRusya Ukrayna'nın askeri sanayisini hedef aldığını açıkladı

"12 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ"

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda 40'tan fazla füze ile yaklaşık 500 insansız hava aracı (İHA) kullandığını belirtti. Açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırısı 12 saatten fazla sürdü." ifadesine yer verdi.

rusya-ukrayna.webp

EN AZ 40 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda özellikle, başkent Kiev, Zaporijya, Sumi, Mikolayiv, Çenigiv ile Khmelnitski bölgelerinin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ülke genelinde en az 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Zelenskiy, şu ifadeleri kaydetti:

"Başkentteki bombardıman sonucu Kardiyoloji Enstitüsünün binası hasar gördü. Kiev'de şu ana kadar 12 yaşında bir kız çocuğu da dahil dört kişi hayatını kaybetti.”

rusya-ukrayna-saldiri.webp

"KARŞILIK VERECEĞİZ"

Zelenskiy, açıklamasında savaşı sonlandırmak amacıyla Rusya'yı diplomasi yapmaya "zorlamak" için bu saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Rusya alarmda: Ukrayna İHA saldırısı can aldıRusya alarmda: Ukrayna İHA saldırısı can aldı

Rusların bu saldırıyı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu haftasında düzenlediğine dikkatini çeken Zelenskiy, "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan en sert baskıyı hak ediyor." dedi.

rusya-zelenskiy-ukrayna.webp

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Rus ordusunun dün düzenlediği saldırıda hasar alan Solomyanskyi bölgesindeki bir apartmanda incelemeler de bulunan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından açıklama yaptı.

Kliçko, saldırıda 14 kişi yaralandığını, bunlardan birinin ağır durumda olduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Dünya
New York Belediye Başkanı adaylıktan çekildi
New York Belediye Başkanı adaylıktan çekildi
İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!
İşte Gazze için ABD'nin 21 maddelik planı!