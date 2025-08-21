Ukrayna'dan kritik mesaj: Süreç başlatıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkeleriyle somut güvenlik garantileri için yeni bir sürecin başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington temaslarının ardından Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

"HER ŞEY SOMUT VE ETKİLİ OLMALI"

Yermak, Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişte yapılan hataları tekrarlamaması gerektiğini vurgulayarak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, müttefiklerle günlük koordinasyon kurulmasına karar verildiğini aktaran Yermak, Avrupa ve NATO ülkeleriyle somut askeri güvenlik garantilerini geliştirmek için yeni bir sürecin başlatıldığını belirtti.

Ülkesinin savaşın "adil bir şekilde" sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Yermak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

