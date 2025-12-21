Türk göçmen Almanya'da trenin altında kaldı

Almanya’nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırım, tren kazasında yaşamını yitirdi. Olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, Yıldırım’ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Gaziantepli Yıldırım ailesinin üç çocuğundan biri olan Özlem Yıldırım’ın, Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Almanya’da doğup büyüyen Yıldırım’ın, eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette çalıştığı, iş yoğunluğu ve stres nedeniyle bir süredir tedavi aldığı belirtildi.

Yıldırım’ın kardeşi Ertuğrul Yıldırım, olay günü Özlem’in tedavi gördüğü hastaneden eve döndüğünü, ancak eve girmeden yeniden hastaneye gitmek isterken raylar üzerinde yürüdüğü sırada tren kazasının yaşandığını söyledi. Ertuğrul Yıldırım, kardeşinin yaşadığı stresin zamanla ağırlaştığını ifade etti.

Özlem Yıldırım’ın cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü, DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Gaziantep’te aile kabristanlığında toprağa verilecek.