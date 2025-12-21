Türk göçmen Almanya'da trenin altında kaldı

Türk göçmen Almanya'da trenin altında kaldı
Yayınlanma:
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan ve Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin psikolojik tedavi gören Özlem Yıldırım, tren altında kalarak yaşamını yitirdi. İntihar ettiği değerlendirilen Yıldırım'ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Almanya’nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırım, tren kazasında yaşamını yitirdi. Olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, Yıldırım’ın ölümü ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Gaziantepli Yıldırım ailesinin üç çocuğundan biri olan Özlem Yıldırım’ın, Erlangen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Almanya’da doğup büyüyen Yıldırım’ın, eğitimini tamamladıktan sonra özel bir şirkette çalıştığı, iş yoğunluğu ve stres nedeniyle bir süredir tedavi aldığı belirtildi.

Yıldırım’ın kardeşi Ertuğrul Yıldırım, olay günü Özlem’in tedavi gördüğü hastaneden eve döndüğünü, ancak eve girmeden yeniden hastaneye gitmek isterken raylar üzerinde yürüdüğü sırada tren kazasının yaşandığını söyledi. Ertuğrul Yıldırım, kardeşinin yaşadığı stresin zamanla ağırlaştığını ifade etti.

Özlem Yıldırım’ın cenazesi, 22 Aralık Pazartesi günü, DİTİB Fürth Mevlana Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Gaziantep’te aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Kaynak:ANKA

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Dünya
Epstein dosyaları erişimden kısmen kaldırıldı
EPSTEİN DOSYALARI ERİŞİMDEN KISMEN KALDIRILDI
İsrail'in 'Suriye talebini' ABD reddetti
İsrail'in 'Suriye talebini' ABD reddetti