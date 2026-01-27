Turizm bölgesinde pirana dehşeti: 10 Yaralı

Brezilya’da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Paraguaçu Nehrinde yaşanan pirana saldırıları paniğe neden oldu. Bahia eyaletinde pazar günü suya giren 10 kişi, piranaların saldırısına uğrayarak yaralandı. Olayın ardından yetkililer bölgede yüzmeyi yasakladı.

Pirana saldırıları, pazar günü Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletine bağlı Iaçu Belediyesi sınırlarında, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Paraguaçu Nehrinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaralıların özellikle ayak ve ayak bileklerinden ısırıldığı, bazı kişilerde derin kesikler oluştuğu görüldü.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların, hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

NEHİR ÇEVRESİNE UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, pirana tehlikesine karşı nehir çevresine uyarı levhaları yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca bölgede daha önce benzer vakaların sık yaşanmaması nedeniyle teknik ve çevresel inceleme başlatıldığı duyuruldu.

UZMANLAR: YÜKSEK SICAKLIKLAR PİRANALARI STRESE SOKMUŞ OLABİLİR

Çevre uzmanları, Paraguaçu Nehri’nde pirana varlığının doğal olduğunu ancak insanlara yönelik saldırıların nadir görüldüğünü belirtti. Son saldırıların, bölgede etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının balıkları strese sokmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Hafta sonları ve tatil dönemlerinde nehir çevresini günde yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi. Yetkililer, incelemeler tamamlanana kadar turistlere bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

