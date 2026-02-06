Trump'tan Obama çiftine ırkçı paylaşım: Bunun daha dibi yok

Trump'tan Obama çiftine ırkçı paylaşım: Bunun daha dibi yok
Donald Trump, Truth Social üzerinden gece boyunca art arda yaptığı paylaşımlarla yeniden tartışmaların odağına yerleşti. Trump’ın paylaşımları arasında, eski ABD Başkanı Barack Obama ile eski First Lady Michelle Obama’yı maymun olarak tasvir eden, seçim komplosu iddialarına dair video da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke seçim tarihindeki en çok katılımın olduğu 2020 başkanlık seçimlerinde önceki Demokratların adayı ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihin en yüksek oyu olmasıyla seçimi kaybetmiş ardından oylarının çalındığını iddia etmişti.

Truth Social hesabından üç saatlik süre içinde 60 paylaşım yapan Trump, seçim güvenliğine yönelik bir video paylaştı. Trump, o videoda Barack ve Michelle Obama çiftinin yüzlerini dans eden maymunlara montaj yapılmış halde kullandı. Açıklamaları ve yaptıklarıyla gündemden düşmeyen Tump'ın ırkçı paylaşıma Demokratlardan tepki yağdı.

Yaklaşık bir dakika süren videonun sonunda yer alan iki saniyelik bölümde, “The Lion Sleeps Tonight” şarkısı eşliğinde sallanan maymun görüntülerinin üzerine Obama çiftinin gülen yüzlerinin montajlandığı görüldü.

Söz konusu video, ABD oylama sistemini yürüten Dominion Voting Systems’ın 2020 başkanlık seçimlerinde Trump’tan çalmaya yardım ettiği yönündeki asılsız iddiaları da yeniden gündeme getirdi.

Dominion, bu iddialar nedeniyle Fox News ile açılan iftira davasını 2023 yılında 787,5 milyon dolar karşılığında uzlaşmayla sonuçlandırmıştı.

Cuma sabahı itibarıyla video 2 bin 500’den fazla beğeni alırken, bin 100’den fazla kez yeniden paylaşıldı. Demokratların çıkardığı eski başkan Obama ve eşine yönelik paylaşım Demokrat çevrelerden sert tepki gördü.

Öngörülemeyen hareketleri, devlet başkanlarına karşı tutumu ve açıklamalarıyla tepki çeken Trump, son paylaşımı ile "Bunun daha dibi yok" dedirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump’ın uzun süredir muhalifi olan ve 2028 başkanlık seçimleri için adı geçen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un basın ofisi, videoya tepki göstererek “Başkan’ın sergilediği bu davranış iğrençtir. Her Cumhuriyetçi bunu derhal kınamalıdır” açıklamasını yaptı.

Siyasi stratejist Adam Parkhomenko ise X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu apaçık bir ırkçılık. Bunun yanlış anlaşılması ya da bir bahanesi olamaz. Her zaman buydu ve bir daha asla gücün yakınına bile getirilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu video, Trump’ın üç saatlik süre içinde Truth Social’da yaptığı 60’tan fazla paylaşımdan yalnızca biri oldu. Trump, aynı zaman diliminde 2020 seçimlerine ilişkin iddialarını yinelemenin yanı sıra Super Bowl reklamını ve yüzünün Rushmore Dağı’na eklenmesi çağrılarını da paylaştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

