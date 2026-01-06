Trump'tan Macron'a alaycı gönderme
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilaç fiyatları üzerinden alaycı bir göndermede bulundu.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, burada dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.
İlaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dalga geçer bir şekilde göndermede bulundu.
TRUMP'TAN MACRON TAKLİDİ
Fransız aksanının hoşuna gittiğini belirten Trump, Macron'un taklidini yaptı.
Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak şunları söyledi:
- "Macron'a dedim ki, 'dinle, ilaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim. Emmanuel'i çıkarıp yerine Lüdwig'i, Hans'ı veya istediğiniz herhangi birini ekleyebilirsiniz."