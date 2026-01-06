Trump'tan Macron'a alaycı gönderme

Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, burada dış politikaya dair açıklamalarda bulundu.

İlaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a dalga geçer bir şekilde göndermede bulundu.

Trump'tan dünyaya gözdağı: Kral benim dünyanın en korkutucu ordusu bizde

TRUMP'TAN MACRON TAKLİDİ

Fransız aksanının hoşuna gittiğini belirten Trump, Macron'un taklidini yaptı.

Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak şunları söyledi: