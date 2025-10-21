Trump'tan Hamas'a gözdağı! Orta Doğu ülkelerini işaret etti

Trump'tan Hamas'a gözdağı! Orta Doğu ülkelerini işaret etti
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, İsrail ile 10 Ekim'de imzaladıkları ateşkesin şartlarına uymaması durumunda Orta Doğu'daki ve çevresindeki ülkelerin "Gazze'ye ağır bir kuvvetle girerek" bu durumu "düzeltme" konusunda bildirimde bulunduklarını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın İsrail ile 10 Ekim’de imzaladığı ateşkesin şartlarına uymaması halinde, Orta Doğu’daki bazı ülkelerin “Gazze’ye ağır bir güçle girerek" durumu "düzeltme” niyetlerini ABD’ye bildirdiklerini öne sürdü.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Mesajında, “Bölgedeki ve çevresindeki bazı ülkeler, Hamas’ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda Gazze’ye güçlü biçimde müdahale etme niyetlerini bize iletti. Ancak kendilerine henüz zamanının gelmediğini söyledim” dedi.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin yüzde 60'ından fazlasını yıktı

TRUMP 'UMUDUM VAR' DİYEREK 'YARDIMCI OLMAK İSTEYEN TÜM ÜLKELERE' TEŞEKKÜR ETTİ

Hamas’ın ateşkes hükümlerine uymayı sürdüreceğine dair “hala umut taşıdığını” belirten Trump, bu süreçte “yardımcı olmak isteyen tüm ülkelere” teşekkür etti. Özellikle Endonezya’ya dikkat çeken Trump, “Orta Doğu’ya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne verdikleri destek için büyük ve güçlü Endonezya’ya ve onun harika liderine teşekkür ediyorum” dedi.

İsrail ateşkes dinlemedi! Bir günde 45 kişi öldürüldüİsrail ateşkes dinlemedi! Bir günde 45 kişi öldürüldü

Gazze'ye bir gecede 153 ton bomba yağdıGazze'ye bir gecede 153 ton bomba yağdı

NE OLMUŞTU?

Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da yürütülen görüşmeler sonucunda İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Ancak ateşkese karşın İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Anlaşma gereği İsrail’in her gün Gazze’ye 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor. Filistinli kaynaklar ise bölgeye giren yardım tırı sayısının anlaşmada belirlenen sayının oldukça altında olduğu ifade ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Dünya
Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler
Trump'un sözcüsünün ardından şimdi de Pentagon sözcüsü: Gazetecilerin sorusuna 'anan' yanıtı verdiler
Başbakanı vuran saldırganın cezası belli oldu
Başbakanı vuran saldırganın cezası belli oldu