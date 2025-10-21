Trump'tan Hamas'a gözdağı! Orta Doğu ülkelerini işaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’ın İsrail ile 10 Ekim’de imzaladığı ateşkesin şartlarına uymaması halinde, Orta Doğu’daki bazı ülkelerin “Gazze’ye ağır bir güçle girerek" durumu "düzeltme” niyetlerini ABD’ye bildirdiklerini öne sürdü.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı. Mesajında, “Bölgedeki ve çevresindeki bazı ülkeler, Hamas’ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda Gazze’ye güçlü biçimde müdahale etme niyetlerini bize iletti. Ancak kendilerine henüz zamanının gelmediğini söyledim” dedi.

TRUMP 'UMUDUM VAR' DİYEREK 'YARDIMCI OLMAK İSTEYEN TÜM ÜLKELERE' TEŞEKKÜR ETTİ

Hamas’ın ateşkes hükümlerine uymayı sürdüreceğine dair “hala umut taşıdığını” belirten Trump, bu süreçte “yardımcı olmak isteyen tüm ülkelere” teşekkür etti. Özellikle Endonezya’ya dikkat çeken Trump, “Orta Doğu’ya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne verdikleri destek için büyük ve güçlü Endonezya’ya ve onun harika liderine teşekkür ediyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Trump, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Mısır’da yürütülen görüşmeler sonucunda İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını kabul ettiğini duyurmuştu. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

Ancak ateşkese karşın İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Anlaşma gereği İsrail’in her gün Gazze’ye 600 insani yardım tırının girişine izin vermesi gerekiyor. Filistinli kaynaklar ise bölgeye giren yardım tırı sayısının anlaşmada belirlenen sayının oldukça altında olduğu ifade ediyor.