Trump'tan Gazze ateşkesi açıklaması
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe giren ateşkes hakkında açıklama yaptı. Pazartesi günü Mısır’daki törene birçok ülke liderinin katılacağını hatırlatan Trump “herkes savaştan yoruldu” diyerek ateşkese olan güvenini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından Gazze gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, "Sanırım (pazartesi) erken saatlerde Knesset'te (İsrail Meclisi) konuşma yapacağım, sonra da Mısır'a gideceğim. Ayrıca dünyanın dört bir yanından birçok lider davet edildi" diye konuştu.

'ORTA DOĞU’DA BARIŞ DEMEK'

Gazze'de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için "iyi bir şey" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, Gazze'nin ötesinde bir şey. Gazze çok önemli ama bu Gazze'nin ötesinde bir şey. Bu Orta Doğu'da barış demek, bu çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.

'HERKES SAVAŞTAN YORULDU'

Trump, ateşkesin devam edeceğinden emin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum. Herkes savaştan yoruldu. Unutmayın, 7 Ekim korkunç bir gündü, 1200 kişi öldü ama Hamas da 58 bin kişi kaybetti. Bu büyük bir intikamdı. İnsanlar bunu anlıyor. Bence herkes savaştan yoruldu" ifadelerini kullandı.

RUSYA VE İRAN AÇIKLAMASI

İran ve Rusya gibi ülkelerin de Hamas-İsrail ateşkes sürecine pozitif katkı verdiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Trump, bu durumdan dolayı bölge barışı için umutlu olduklarını aktardı.

ARAP ÜLKELERİNE İŞARET ETTİ

Trump, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde bölgedeki bazı Arap ülkelerini işaret ederek, isim vermeden bu ülkelerin Gazze'nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını ima etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

