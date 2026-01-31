Trump’ın tehditleri sonrası İran ve Rusya arasında temas

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü Kremlin'de İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani'yi resmi olarak kabul etti.

???? President of Russia Vladimir #Putin held a meeting at the Kremlin with Secretary of Supreme National Security Council of #Iran Ali Larijani, who is on a visit to Russia.https://t.co/QGAbnbkZxI#RussiaIran pic.twitter.com/ABMRyAnotn — MFA Russia ???????? (@mfa_russia) January 30, 2026

Hakan Fidan: İran'a yönelik askeri müdahaleye karşıyız

PUTIN İLE LARIJANI GÖRÜŞTÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerçekleşen görüşme hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli bu temas, bölgesel diplomasideki hareketliliğin bir parçası olarak kaydedildi.

Son Dakika | Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit: ABD Basını saldırı için tarih verdi

TRUMP'TAN İRAN'A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı nükleer programı konusunda bir anlaşma yapmaya çağırdı. Trump, ABD savaş gemilerinin İran'a doğru ilerlediğini tekrarlayarak, bu gemilerin Venezuela'ya düzenlenen ve Başkan Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan önceki operasyondakinden çok daha büyük bir "donanma" oluşturduğunu iddia etti. İran ile gerilim devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik öne çıktı.