Trump’ın hedefinde şimdi o ülke var! Yaptırım kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, tehditler savurduğu Grönland, Kolombiya, Venezuela gibi ülkelerin arasında olan Küba için harekete geçti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Donald Trump’ın Küba'ya karşı 'ulusal acil durum' ilan eden bir başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

KÜBA’YA PETROL TEDARİK EDEN ÜLKELERE YENİ TARİFE!

Söz konusu kararname ile ABD'nin, Küba'ya doğrudan ya da dolaylı yoldan petrol sağlayan ülkelerden ithal edeceği ürünlere ek gümrük vergisi getirmesine olanak sağlayan yeni bir tarife sistemi devreye alındı. Yapılan açıklamada, Küba’nın düşman aktörlere ve terör örgütlerine destek vererek Amerikan güvenliğini tehlikeye attığı iddia edildi.

Küba'nın Rusya'ya ait, ABD'den hassas bilgileri çalmaya odaklanmış en büyük denizaşırı sinyal istihbarat tesisine ev sahipliği yaptığı ileri sürülen açıklamanın devamında, “Küba ayrıca Hizbullah ve Hamas gibi uluslararası terör gruplarına güvenli liman sağlamakta ve Batı Yarımküre'deki ABD karşıtlarını desteklemektedir” denildi.

“KOMÜNİST İDEOLOJİYİ YAYARAK KAOS KIŞKIRTICILIĞI” YAPIYORMUŞ!

Açıklamanın devamında, yeni tarife sisteminin uygulanması amacıyla Dışişleri ve Ticaret bakanlarına gerekli yönetmelikleri çıkarma konusunda tam yetki verildiği aktarıldı ve Küba’nın siyasi muhaliflere işkence ettiği, ifade özgürlüğünü engellediği ve bölgede ‘komünist ideolojiyi yayarak kaos kışkırtıcılığı yaptığı” iddia edildi.

Küba’nın ya da yaptırımdan etkilenecek ülkelerin, tehdidi gidermeye yönelik ‘önemli adımlar’ atması durumunda ise, Trump’ın kararnamede değişikliğe gidebileceği ifade edildi. Söz konusu adımın, Trump'ın ‘Önce Amerika’ politikası çerçevesinde, Küba halkının yanında durma ve rejimi sorumlu tutma çabalarının bir devamı olduğu ileri sürüldü.

KÜBA’YA TEHDİTLER SAVURMUŞTU!

Donald Trump, daha önceleri yaptığı açıklamada sosyalist Küba hükümetinin yakın zamanda çökebileceğini iddia ederek “Küba düşmek üzere gibi görünüyor. Küba sadece Venezuela sayesinde hayatta kalıyor” demişti.