Trump'ın sömürge planı sürüyor: Venezuela'dan petrol şirketlerine onay
Venezuela Kongresi, ABD baskısı sonucunda petrol sektöründe özel şirketlere kontrollü yetkiler tanıyan yeni bir hidrokarbon yasasını onayladı. ABD Başkanı Trump, Venezuelalı yetkililerle yaptığı görüşmede ülkenin hava sahasını açmaya hazır olduğunu ve büyük petrol şirketlerinin saha değerlendirmesi için hazır beklediğini açıkladı.

Venezuela Kongresi, ABD'nin ülkeyi yabancı yatırımlara açma yönündeki baskıları üzerine petrol sektöründe önemli değişiklikler getiren yeni bir yasayı kabul etti.

ÖZEL ŞİRKETLERE KONTROL HAKKI

Onaylanan yeni hidrokarbon yasası, petrol üretimi ve satışları üzerinde özel şirketlere belirli kontrol hakları veriyor, vergileri hafifletiyor ve anlaşmazlıkların bağımsız tahkim yoluyla çözülmesini öngörüyor. Ancak yasa, petrol üretimi üzerindeki devlet kontrolünü büyük ölçüde korumaya devam ediyor.

PRATİKTE UYGULANABİLECEK Mİ?

Enerji sektörü analistleri, yasanın pratik uygulaması konusunda temkinli davranıyor. Metnin netlikten yoksun olduğunu savunan analistlere göre, değişiklikler olumlu karşılansa da, ABD'nin Venezuela'nın zarar görmüş petrol endüstrisini canlandırmak için talep ettiği reformları gerçekleştirmek için yetersiz kalıyor.

GEÇİCİ BAŞKAN’DAN AÇIKLAMA

Geçici Başkan Delcy Rodríguez'in tasarıyı yakında nihai olarak onaylaması bekleniyor. Rodríguez, "Gelecekten bahsediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız ülkeden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. Kongre Lideri Jorge Rodríguez ise yasanın onaylanmasını kutlayarak, "Venezuela halkını tebrik ediyorum. Acıların ardından sadece iyi şeyler gelecek. Bunlar, cumhuriyetimizin refahını nasıl tasarladığımıza bakılmaksızın, hepimizin birlikte inşa etmemiz gereken, herkes için iyi şeylerdir" dedi.

Venezuela Yöntemini dener mi? ABD İran’ı vuracak mı?Venezuela Yöntemini dener mi? ABD İran’ı vuracak mı?

TRUMP VE RODRIGUEZ GÖRÜŞTÜ

Geçici Başkan Delcy Rodríguez, perşembe günü erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, bu görüşmeyi kabinesinin yılın ilk toplantısında kamuoyuna açıkladı. ABD Başkanı, "Venezuela üzerindeki tüm ticari hava sahasını açmak üzere" olduğunu söyledi. Trump'ın daha önce hava sahasını kapatma kararının ardından en az sekiz uluslararası havayolu şirketi Venezuela'daki faaliyetlerini askıya almıştı.

Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağızMaduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız

'ABD ŞİRKETLERİ HAZIR'

Trump ayrıca, büyük ABD petrol şirketlerinin potansiyel operasyonlar için saha değerlendirmeleri yapmak üzere Venezuela'da hazır bulunduğunu belirtti. Trump, "Şirketler keşif yapıp yerlerini seçtiklerini ve Venezuela ile ABD'ye muazzam bir zenginlik getireceklerini" ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

