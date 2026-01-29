Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız

Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro kaçırılmadan önce kapattığı Venezuela hava sahasının açılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezeula hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açılacağını duyurdu.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüştüğünü belirten Trump, Amerikalıların artık bu ülkeye "güvenle" seyahat edebileceğini söyledi.

"VENEZUELA HAVA SAHASINI AÇACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Venezuela ile ilgili güncel duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından göreve gelen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e atıfta bulunarak, "Az önce Venezuela Devlet Başkanı ile görüştüm ve ona Venezuela üzerinde tüm ticari hava sahasını açacağımızı bildirdim" dedi.

thumbs-b-c-cdea6cbb2c7982d355f1b87f6c473958.jpg
ABD Başkanı Donald Trump

Venezuela hava sahasının ticari uçuşlara en kısa zamanda açılması için ABD Ulaştırma Bakanlığına ve orduya talimat verdiğini kaydeden Trump, Amerikalıların artık Venezuela'ya gidebileceklerini ve "orada güvende olacaklarını" söyledi.

Trump ayrıca, ABD'nin büyük petrol şirketlerinin Venezuela'ya giderek projeleri için yerlerini seçmeye başladıklarını ve buradan sağlanacak ekonomik kazancın hem ABD hem de Venezuela için "büyük bir zenginlik" getireceğini ifade etti.

Machado'nun Venezuela ısrarı sürüyor: Birlikte inşa edeceğizMachado'nun Venezuela ısrarı sürüyor: Birlikte inşa edeceğiz

MADURO DÖNEMİNDE KAPATILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro'nun görevde olduğu dönemde Venezuela hava sahasını kapattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu hamle, Güney Amerika ülkeleri tarafından uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak:AA

