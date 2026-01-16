Machado'nun Venezuela ısrarı sürüyor: Birlikte inşa edeceğiz

Machado'nun Venezuela ısrarı sürüyor: Birlikte inşa edeceğiz
Yayınlanma:
Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Donald Trump'a veren Venezuelalı muhalif siyasetçi María Corina Machado'nun yönetimi ele alma ısrarı sürüyor. Trump'a Venezuela halkı adına teşekkür eden Machado, "Birlikte, özgür ve egemen bir Venezuela inşa edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Venezuelalı muhalif siyasetçi María Corina Machado, ABD Başkanı'na teşekkür etti. "Birlikte, özgür ve egemen bir Venezuela inşa edeceğiz" diyen Machado, Venezuelalıların Trump'a güvendiğini belirtti.

BEYAZ SARAY'DA NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP'A TAKDİM ETTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince eşiyle birlikte ülkesinden götürülerek New York'ta yargılanmasının ardından yönetime geçme talebini dile getiren Machado, Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Machado, kendisine verilen 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a takdim etti.

2026-01-16-machado-aa.webp
María Corina Machado

O Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadıO Trump'ı Trump onun rakibini övdü: Machado Beyaz Saray'dan da istediğini alamadı

"BİRLİKTE ÖZGÜR VE EGEMEN BİR VENEZUELA İNŞA EDECEĞİZ"

Görüşmenin ardından Machado, Venezuela'da yönetime geçme isteğini bir kez daha vurguladı.

"Sayın Başkan Trump; Venezuela halkı adına, sizinle ve yönetiminizle gerçekleştirdiğimiz bu önemli görüşme için teşekkür ederim. Bu görüşme, Venezuelalıların Amerika Birleşik Devletleri’ne ve liderliğinize duyduğu derin güveni yeniden teyit etmektedir" diyen Machado, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

  • "Birlikte, özgür ve egemen bir Venezuela inşa edeceğiz: Amerika’nın bu yarımküredeki en güvenilir ve emniyetli müttefiki."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

