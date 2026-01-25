Trump’ın Afganistan açıklaması Avusturya Başbakanı’nı çileden çıkardı!

Avusturya Başbakanı Anthony Albanese, ABD Başkanı Donald Trump’ın "NATO müttefiklerinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığı” yönündeki açıklamalarına sert çıktı. ABC News'in Insiders isimli programında konuşan Albanese, Trump'ın NATO'nun Afganistan'daki rolüne ilişkin ifadelerinin, Afganistan'da savaşırken hayatını kaybeden 47 Avustralyalı askerin ailesini inciteceğini ifade etti.

“KABUL EDİLEMEZ” DEDİ!

Afganistan’da görev yapan 40 bin Avustralyalının gösterdiği cesaretin "takdiri hak ettiğini" söyleyen Albanese, Trump'ın söz konusu açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

TRUMP “ONLARA HİÇ İHTİYACIMIZ OLMADI” DEMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Afganistan'da "cephe hattından uzak durduğunu" söyleyerek NATO'nun gerektiğinde ABD'nin yanında olup olmayacağından emin olmadığını ifade etmişti. Trump, yaptığı açıklamada, "Onlara hiç ihtiyacımız olmadı. Onlardan hiçbir zaman gerçekten bir şey istemedik. Afganistan'a asker gönderdiklerini söylediler ve gönderdiler de ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da yüzlerce İngiliz askerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, onların "en iyi savaşçılar arasında" yer aldıklarını söylemişti.