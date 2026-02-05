Trump'a suikast girişiminde bulunmuştu: Wesley Routh'un cezası belli oldu

ABD'de bir federal mahkeme, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulunan Ryan Wesley Routh'a ömür boyu hapis cezası verdi. Karar, Florida'da görev yapan Yargıç Aileen Cannon tarafından açıklandı.

ÖNEMLİ BAŞKAN ADAYINA SUİKAST GİRİŞİMİ SUÇLAMASI

Yargıç Cannon, Routh'un "önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak" ve "şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak" da dahil tüm suçlamalardan suçlu olduğuna hükmetti. Bu suçlamalar karşılığında Routh'a müebbet hapis cezası verildi. Ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezası aldı.

NE OLMUŞTU

Olay, 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da, Trump'ın kaldığı bir golf sahası civarında meydana gelmişti. Bölgede duyulan silah sesleri üzerine yapılan araştırmada, çalılıklarda bir AK-47 tüfeği bulunmuş ve şüpheli Routh olay yerinden kısa sürede yakalanmıştı.

İZİNSİZ SİLAH BULUNDURMADAN EK CEZA

Routh, ayrıca federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah bulundurmak ve seri numarası silinmiş silah taşımakla suçlanmıştı. Routh, tüm bu suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu. Ancak mahkeme, 23 Eylül 2024'te Routh'u tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.