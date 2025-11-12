Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri anlattı: Gerçek altın taklit edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden göreve başladığı Beyaz Saray'daki ilk aylarında, özellikle Oval Ofis'te başlattığı değişiklikleri Fox News sunucusu Laura Ingraham'a gösterdi. Ingraham'ın yayınladığı "Özel Beyaz Saray turu" röportajının bir kısmında, ikilinin altın aplikler, altın varaklı kenarlıklar, altın vazolar ve plakalarla dolu Oval Ofis'te dolaştığı görüldü.

Başkan Trump, altın resim çerçevelerine ve detaylara bakarken, Ingraham’a hitaben, "Gerçek altını taklit edemezsiniz. Altını taklit eden hiçbir boya yoktur" diye ekledi. Ingraham’ın dekorasyonun bir zincir mağazadan mı geldiği sorusuna ise Trump olumsuz yanıt verdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada, aksesuarların en yüksek kalitede altından yapıldığını ve ücretinin Trump tarafından ödendiğini belirtmişti.

BEYAZ SARAY'DA KAPSAMLI YENİLEME PLANI

Trump’ın Oval Ofis'i altın rengine boyayarak yenilemesi, Beyaz Saray'ı baştan aşağı yenileme planının sadece bir parçası. Listenin başında, Jackie Kennedy döneminden kalma First Lady'nin ofisleri ve bahçesi de dahil olmak üzere devam eden yıkım çalışmaları yer alıyor. Trump’ın, 300 milyon dolarlık yeni balo salonuna yer açmak için bu çalışmalara başladığı ve balo salonuna kendi adını vereceği söyleniyor.

ANKETLERE TEPKİ

Pazartesi günü yayınlanan röportajın ilk bölümünde ise Trump, Ingraham ile birçok Amerikalının kendi yönetimi altında hissettiği ekonomik endişeleri içeren olumsuz anketler üzerine tartıştı. Ingraham’ın, "İnsanlar neden ekonomi konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar? Bunu neden söylüyorlar?" sorusuna karşılık Trump, "Bunu söylediklerini bilmiyorum. Bence anketler sahte. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ekonomiye sahibiz" şeklinde yanıt verdi.