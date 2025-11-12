Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri anlattı: Gerçek altın taklit edilemez

Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri anlattı: Gerçek altın taklit edilemez
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında 4 yıl aradan sonra geri döndüğü Beyaz Saray'da yaptığı "altın" değişiklikleri, Fox News sunucusu Laura Ingraham'a verdiği "Özel Beyaz Saray turu" röportajının yayınlanan kısmında gösterdi. Trump, altın resim çerçevelerine bakarken, "Gerçek altını taklit edemezsiniz. Altını taklit eden hiçbir boya yoktur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden göreve başladığı Beyaz Saray'daki ilk aylarında, özellikle Oval Ofis'te başlattığı değişiklikleri Fox News sunucusu Laura Ingraham'a gösterdi. Ingraham'ın yayınladığı "Özel Beyaz Saray turu" röportajının bir kısmında, ikilinin altın aplikler, altın varaklı kenarlıklar, altın vazolar ve plakalarla dolu Oval Ofis'te dolaştığı görüldü.

ekran-alintisi.jpg

Başkan Trump, altın resim çerçevelerine ve detaylara bakarken, Ingraham’a hitaben, "Gerçek altını taklit edemezsiniz. Altını taklit eden hiçbir boya yoktur" diye ekledi. Ingraham’ın dekorasyonun bir zincir mağazadan mı geldiği sorusuna ise Trump olumsuz yanıt verdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi daha önce yaptığı açıklamada, aksesuarların en yüksek kalitede altından yapıldığını ve ücretinin Trump tarafından ödendiğini belirtmişti.

Trump Maduro'nun günleri sayılı demişti! ABD 4 bin asker konuşlandırdıTrump Maduro'nun günleri sayılı demişti! ABD 4 bin asker konuşlandırdı

BEYAZ SARAY'DA KAPSAMLI YENİLEME PLANI

Trump’ın Oval Ofis'i altın rengine boyayarak yenilemesi, Beyaz Saray'ı baştan aşağı yenileme planının sadece bir parçası. Listenin başında, Jackie Kennedy döneminden kalma First Lady'nin ofisleri ve bahçesi de dahil olmak üzere devam eden yıkım çalışmaları yer alıyor. Trump’ın, 300 milyon dolarlık yeni balo salonuna yer açmak için bu çalışmalara başladığı ve balo salonuna kendi adını vereceği söyleniyor.

3837237-a3c01de1af3745ba9b0d5ade83e93efe.jpg

ANKETLERE TEPKİ

Pazartesi günü yayınlanan röportajın ilk bölümünde ise Trump, Ingraham ile birçok Amerikalının kendi yönetimi altında hissettiği ekonomik endişeleri içeren olumsuz anketler üzerine tartıştı. Ingraham’ın, "İnsanlar neden ekonomi konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar? Bunu neden söylüyorlar?" sorusuna karşılık Trump, "Bunu söylediklerini bilmiyorum. Bence anketler sahte. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi ekonomiye sahibiz" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu
İsrail ordusunun 75 yıllık radyosunun kapatılmasını istedi
İsrail ordusunun 75 yıllık radyosunun kapatılmasını istedi