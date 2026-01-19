Trump Müslüman milletvekilinin hapse atılmasını istedi

Trump Müslüman milletvekilinin hapse atılmasını istedi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın hapse atılmasını istedi. Konu hakkında paylaşım yapan Trump, Omar'ın "dünyanın en kötü ülkeleri arasında sayılan Somali'ye geri gönderilmesi gerektiğini" söyledi.

ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalar ve uygulamaları ile her gün gündem olan, binlerce kilometre ötedeki ülkelere dahi tehditler savuran ve başka ülkelerin topraklarına göz diken Trump yine gündemde.

Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi: Ekonomik savaş ilan etti!Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi!

Trump'ın bu defa gündem olmasının sebebi ile Müslüman asıllı milletvekilinin hapse atılmasını istemesi nedeni ile oldu. Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu öne süren Trump, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın bu konuda çok şey bildiğini, ABD'den nefret ettiğini ve sürekli şikayet ettiğini söyledi.

omar.jpg

Omar'ın bu nedenden dolayı hapse girmesini ya da 'dünyanın en kötü ülkelerinden' birisi olduğunu ifade ettiği Somali'ye gönderilmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Minnesota Somali Dolandırıcılığı'nda 19 milyar dolar var. ABD'den nefret eden, sürekli şikayet eden sahte “kongre üyesi” Illhan Omar, bilinecek her şeyi biliyor. Hapiste olmalı, hatta daha kötü bir ceza olarak, dünyanın en kötü ülkelerinden biri olarak kabul edilen Somali'ye geri gönderilmeli. SOMALİ'Yİ TEKRAR BÜYÜK YAPMAYA yardımcı olabilir!"

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Dünya
Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'
Trump 'artık zamanı geldi' diyerek Grönland'ı işaret etti: 'Bu yapılacak'
Uçak biletinden tatil paketine kadar satış yapan dev şirket iflas etti! Para iadesi yapmayacaklarmış
Uçak biletinden tatil paketine kadar satış yapan dev şirket iflas etti! Para iadesi yapmayacaklarmış