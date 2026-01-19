Trump Müslüman milletvekilinin hapse atılmasını istedi

ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından yaptığı açıklamalar ve uygulamaları ile her gün gündem olan, binlerce kilometre ötedeki ülkelere dahi tehditler savuran ve başka ülkelerin topraklarına göz diken Trump yine gündemde.

Trump'tan 8 Avrupa ülkesine 'Grönland' tehdidi!

Trump'ın bu defa gündem olmasının sebebi ile Müslüman asıllı milletvekilinin hapse atılmasını istemesi nedeni ile oldu. Minnesota eyaletinde 19 milyar dolarlık Somali bağlantılı bir yolsuzluk olduğunu öne süren Trump, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın bu konuda çok şey bildiğini, ABD'den nefret ettiğini ve sürekli şikayet ettiğini söyledi.

Omar'ın bu nedenden dolayı hapse girmesini ya da 'dünyanın en kötü ülkelerinden' birisi olduğunu ifade ettiği Somali'ye gönderilmesi gerektiğini açıkladı.

Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: