Trump hedefindeki ülkeleri tek tek saydı: Kanada 51, Grönland 52, Venezuela 53. eyalet olacakmış

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, hedefinde olan ülkeleri teker teker sıralayarak Kanada, Grönland ve Venezuela’yı ABD’nin eyaletleri yapmak istediğini söyledi. Birçok ülkeye tehditler savuran Trump, “Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Washington'da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğine katıldı. Trump, burada yaptığı konuşmada, işgalci söylemlerini tekrarlayarak birçok ülkeye tehditler savurdu.

“51 KANADA, 52 GRÖNLAND, 53 VENEZUELA”

Kanada, Grönland ve Venezuela’yı ABD’nin yeni eyaletleri yapmak istediğini söyleyen Trump, “Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim. Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir” ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da seslenerek, “Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum” dedi.

BİRÇOK ÜLKEYİ TEHDİT ETMİŞTİ!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, son aylarda Küba, Venezuela, İran, Kolombiya ve Grönland gibi pek çok ülkeye yönelik tehditleri, tüm dünyayı tedirginliğe sürüklemişti.

ABD ordusunun Venezuela'ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından ABD’nin müdahale edeceği son ülkenin Venezuela olmayacağını söyleyen Trump, “Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var” demişti. Trump, Grönlandlılara, ABD’ye bağlanmaları karşılığında para da teklif etmişti.

Kaynak:DHA

