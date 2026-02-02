Maduro'yu kaçıran ABD'nin istediği oldu! Venezuela'dan sevkiyat başladı

Maduro'yu kaçıran ABD'nin istediği oldu! Venezuela'dan sevkiyat başladı
Yayınlanma:
ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından, Venezuela Washington'a ilk kez sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatı yaptı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, yaşananlara ilişkin "Ülkenin ilk gaz molekülünü ihraç ederek bu tarihi dönüm noktasını kutluyoruz. Bu, Venezuela halkının refahı için bir başarıdır" dedi.

ABD’nin Venezuela’ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela ABD'ye ilk kez sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatı gerçekleştirdi.

Maduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağızMaduro döneminde kapatmıştı! Trump: Venezuela hava sahasını açacağız

ABC News'in aktardığına göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ABD'ye yapılan LPG sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada,"Chrysopigi Lady" isimli geminin, askeri müdahale sonrasında ABD'ye yönelik ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını taşıyarak yola çıktığını belirtti.

Sevkiyat nedeniyle memnun olduğunu ifade eden Rodriguez, "Ülkenin ilk gaz molekülünü ihraç ederek bu tarihi dönüm noktasını kutluyoruz. Bu, Venezuela halkının refahı için bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.

petrol2.jpg

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU!

Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti. Rodriguez, konuşmasında "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" demişti.

trump.webp

NELER OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak günü Venezuela’nın başkenti Caracas’a saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmıştı.

ABD Maduro'yu kaçırırken kan kusturan gizemli silah kullandı! İddia ABD basınından geldiABD Maduro'yu kaçırırken kan kusturan gizemli silah kullandı! İddia ABD basınından geldi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.


Kaynak:AA

Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Dünya
Epstein skandalı: İngiltere ve Slovakya'da üst düzey istifalar!
Epstein skandalı: İngiltere ve Slovakya'da üst düzey istifalar!
Refah açıldı ama yardıma geçit yok: 22 bin hasta beklerken tırlar yasaklandı
Refah açıldı ama yardıma geçit yok: 22 bin hasta beklerken tırlar yasaklandı