Maduro'yu kaçıran ABD'nin istediği oldu! Venezuela'dan sevkiyat başladı

ABD’nin Venezuela’ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından Venezuela ABD'ye ilk kez sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABC News'in aktardığına göre, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, sosyal medya hesabından ABD'ye yapılan LPG sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada,"Chrysopigi Lady" isimli geminin, askeri müdahale sonrasında ABD'ye yönelik ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını taşıyarak yola çıktığını belirtti.

Sevkiyat nedeniyle memnun olduğunu ifade eden Rodriguez, "Ülkenin ilk gaz molekülünü ihraç ederek bu tarihi dönüm noktasını kutluyoruz. Bu, Venezuela halkının refahı için bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.

GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU!

Rodriguez, ABD'nin Nicolas Maduro’yu kaçırmasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti. Rodriguez, konuşmasında "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum" demişti.

NELER OLMUŞTU?

ABD, 3 Ocak günü Venezuela’nın başkenti Caracas’a saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırmıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini duyurmuştu.



