Grammy'de Epstein göndermesi! Bu sözler Trump'ı kızdırdı

Grammy'de Epstein göndermesi! Bu sözler Trump'ı kızdırdı
Yayınlanma:
68. Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkan ünlü isimler Trump'ın göç politikalarını hedef alırken, sunucu Trevor Noah'ın Epstein göndermesi gecenin en çok konuşulan anı oldu. Bu sözler Trump'ı kızdırırken, kendisi hakkında söylenenler için "yalan ve iftira" dedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nde birçok ünlü isim, Başkan Donald Trump'ın göç politikalarını hedef aldı.

Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny, ödül konuşmasında "ICE defol" ifadesini kullanarak Trump yönetiminin göç politikalarına tepki gösterdi. "Biz barbar değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız." ifadelerini kullanırken, konuşması ayakta alkışlandı.

Billie Eilish ise ödülünü kabul ederken, "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir." dedi.

Justin Bieber, Hailey Bieber ve Joni Mitchell'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, gece boyunca "ICE defol" yazılı rozetler taktı.

grammy-ice.webp

"YENİ BİR ADAYA İHTİYACI VAR"

Ancak geceye damgasını vuran ise sunucu Trevor Noah'ın konuşması oldu.

Billie Eilish'e ödül verirken Trump'ı hedef alan Noah, "İşte yılın şarkısı. Tebrikler Billie Eilish. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, Bill Clinton'la (Eski ABD Başkanı) takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Sahneye iç çamaşırıyla çıktıGrammy Ödülleri sahiplerini buldu

Noah'ın sözlerinin ardından Donald Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Grammy Ödülleri'ni "izlenemez derecede kötü" olarak nitelendiren Trump, Noah'ın ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini açıkladı.

donald-trump.webp

"EPSTEIN ADASI'NA HİÇ GİTMEDİM"

Trump, yaptığı açıklamada "Bill (Clinton) adına konuşamam ama Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil, kimse beni bununla suçlamadı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak:AA

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Dünya
Trump tehdit etmişti! İran protestocu İrfan’ı serbest bıraktı
Trump tehdit etmişti! İran protestocu İrfan’ı serbest bıraktı
Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor
Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor