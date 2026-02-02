Grammy'de Epstein göndermesi! Bu sözler Trump'ı kızdırdı

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nde birçok ünlü isim, Başkan Donald Trump'ın göç politikalarını hedef aldı.

Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny, ödül konuşmasında "ICE defol" ifadesini kullanarak Trump yönetiminin göç politikalarına tepki gösterdi. "Biz barbar değiliz, hayvan değiliz, uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız." ifadelerini kullanırken, konuşması ayakta alkışlandı.

Billie Eilish ise ödülünü kabul ederken, "Çalıntı topraklarda kimse yasa dışı değildir." dedi.

Justin Bieber, Hailey Bieber ve Joni Mitchell'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, gece boyunca "ICE defol" yazılı rozetler taktı.

"YENİ BİR ADAYA İHTİYACI VAR"

Ancak geceye damgasını vuran ise sunucu Trevor Noah'ın konuşması oldu.

Billie Eilish'e ödül verirken Trump'ı hedef alan Noah, "İşte yılın şarkısı. Tebrikler Billie Eilish. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, Bill Clinton'la (Eski ABD Başkanı) takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Noah'ın sözlerinin ardından Donald Trump ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Grammy Ödülleri'ni "izlenemez derecede kötü" olarak nitelendiren Trump, Noah'ın ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini açıkladı.

"EPSTEIN ADASI'NA HİÇ GİTMEDİM"

Trump, yaptığı açıklamada "Bill (Clinton) adına konuşamam ama Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil, kimse beni bununla suçlamadı." ifadelerine yer verdi.