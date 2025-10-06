Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı

ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı plana olumlu yanıt veren Hamas ile yapılan Gazze'de ateşkes görüşmelerinde Müslüman, Arap ve diğer ülkelerin olumlu etkisi olduğunu belirtti.

"İŞE YARIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Virginia eyaletinde ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katılan ABD Başkanı Donald Trump dönüşte, Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Hamas ile İsrail arasında arabulucu heyetlerin görüşmeleri konusunda iyimserliğini sürdüren Trump, "İsrail'i çevreleyen birçok ülke, Müslümanlar, Araplar ve diğerleri, Hamas ile çok iyi ilişkilere sahipti ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.

Trump, ateşkes görüşmelerinin neticelenmesi için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu sürecin "çok çok hızlı şekilde sonuçlanacağı" beklentisini paylaştı.

Arabulucu heyetler arasında yapılan son toplantılar için "Çok iyi geçti gibi görünüyor" diye konuşan Trump, neticeyi öğrendikten sonra bu konuda çok geçmeden açıklama yapılacağını sözlerine ekledi.

ABD'den Hamas'la anlaşma açıklaması

HAMAS TRUMP'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump ise "Hamas tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim" ifadelerini kullanmıştı.