Suriye ordusu Deyrizor'da kontrolü sağladı

Yayınlanma:
Suriye’nin Deyrizor ilinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki Arap aşiretlerinin ayaklanması üzerine Şam ordusu kentte kontrolü sağladı.

Suriye'de SDG ile Şam hükümeti arasında yürütülen entegrasyon görüşmelerinin tıkanması üzerine Halep'te başlayan çatışmalar, diğer bölgelere de yayıldı.

Fırat Nehri'nin çevresine yayılan çatışmalarda, son olarak Şam ordusunun Deyrizor kentinde de kontrolü sağladığı bildirildi.

SDG seferberlik ilan etti

deyrizor.jpg

ARAP AŞİRETLERİ SDG'YE KARŞI AYAKLANDI

Edinilen bilgilere göre SDG bünyesindeki Arap aşiretleri, dün akşam saatlerinden itibaren başlattıkları ilerleme kapsamında il genelinde hakimiyet sağladı.

Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına aldı. Böylece il sınırlarının tamamında SDG varlığı sona erdirildi.

Şara-Barrack görüşmesine Mazlum Abdi de katılacakŞara-Barrack görüşmesine Mazlum Abdi de katılacak

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murad, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

