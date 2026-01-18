Şara-Barrack görüşmesine Mazlum Abdi de katılacak

Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Suriye'nin Halep kentinde başklayan çatışmalar Fırat Nehri çevresinde sürüyor.

Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren diplomatik temaslarını sürdüren ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, HTŞ kadroları tarafından kurulan geçici Suriye hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

TOPLANTIYA MAZLUM ABDİ DE KATILACAK

Öte yandan Rudaw'ın haberine göre, Ahmed Şara ve Tom Barrack arasındaki görüşmeye, SDG Komutanı Mazlum Abdi de katılacak.

Abdi'nin toplantıya katılmak üzere ekibi ile birlikte Şam'a gittiği bildirildi.

ŞAM’DAN "12 MADDELİK YENİ ÖNERİ" İDDİASI

Londra merkezli Al-Majalla ise, Suriye hükümeti SDG ile 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddelik yeni bir yol haritası sundu.

12 maddelik planın öne çıkan başlıkları şöyle:

- Orduya katılım: DSG’nin talep ettiği gibi birlik veya tugay halinde değil, "bireysel" olarak Suriye ordusuna katılması.

- Sınır kapıları: Irak ve Türkiye sınırındaki tüm gümrük ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesi.

- Sınır güvenliği: Türkiye ve Irak sınır hattının tamamen Auriye Arap Ordusu’na teslim edilmesi.

- Arap bölgelerinden çekilme: Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Deyrezor ve Rakka vilayetlerinden DSG’nin tamamen çekilmesi.

- Enerji kaynakları: Tüm petrol ve gaz yatakları ile tesislerinin Şam yönetimine teslimi.

- Su ve barajlar: Barajların ve su tesislerinin kontrolünün merkezi hükümete verilmesi.

- Haseke yönetimi: Haseke vilayetinde Şam ve yerel yönetim arasında "ortak idare" kurulması.

- Valilik teklifi: DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Haseke Valisi olarak atanması.

- Hükümette temsil: Savunma ve İçişleri Bakan Yardımcılığı gibi belirli üst düzey hükümet makamlarının Kürt temsilcilere verilmesi.

- Siyasi katılım: Kürt temsilcilerin Suriye Parlamentosu’na katılmasına olanak tanınması.