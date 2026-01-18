SDG seferberlik ilan etti

Suriye’de HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG), arasında entegrasyon görüşmelerinin tıkanmasıyla Halep'te başlayan çatışmalar Fırat Nehri'nin civarında sürüyor.

SDG SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırılar bölgede gerilimi yükseltirken SDG, saldırılarını artırması üzerine bölge genelinde "seferberlik" ilan ettiğini duyurdu. Mevcut sürecin "kritik bir dönemeç" olarak nitelendirildiği açıklamada, halkın şehirlerini savunmak için topyekün kenetlenmesi gerektiği belirtildi.

Rudaw'ın haberine göre yaşanan sürecin bir "varlık yokluk mücadelesi" olduğu vurgulayan SDG, Şam ordusunun “anlaşmaları ihlal ettiği” ve dünden bu yana birçok cephede saldırıya geçtiğini ifade etti.

SDG’nin bildirisinde, barışçıl çözümler bulmak ve iyi niyet göstermek amacıyla bazı bölgelerden çekilme kararı alınmasına rağmen, saldırıların durmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Dün sabah saatlerinden bu yana güçlerimizin mevzilerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Şam’ın askeri tırmanış konusundaki ısrarını kanıtlamaktadır" denildi.

"HEDEF HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE ÇEŞİTLİLİK"

Saldırıların siyasi amacına yönelik uyarıların yer aldığı metinde, Şam yönetiminin bölgedeki "halkların kardeşliği" modelini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırıların amacı, bölgedeki asli bileşenleri birbirine düşürmek, fitne ve şiddeti körüklemek ve mevcut kültürel çeşitliliğin yerine tek tipçi bir yapıyı dayatmaktır. Bu durum, devrimin kazanımlarına ve toplumsal kimliğimize yönelik bir tehdittir."