Süper Mario'dan emir alıp bomba attılar: İlk saldırıları da başarısız olmuş

İsveç'in Göteborg şehri yakınlarında düzenlenen bombalı saldırının azmettiricisi ve faillerinin 14, 16 ve 17 yaşlarındaki kız çocukları olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu ticareti ve şiddet eylemleriyle bilinen Foxtrot adlı suç örgütü adına hareket ettikleri belirlenen çocukların bombalı saldırı eyleminde akıl almaz detaylar ortaya çıktı.

İLK SALDIRILARI DA BAŞARISIZ OLMUŞ

Soruşturmaya göre, 5 Eylül 2025 sabahı Mölndal’da bir apartman girişine bırakılan el bombası patlamadı. Olay yerinde yapılan incelemede, bombanın piminde 14 ve 16 yaşındaki iki kızın DNA’sı tespit edildi ve güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı.

Polis, olayın ardından şüphelilere ulaşsa da, çocuklar yakalanmadan önce ikinci ve daha ağır bir saldırıya imza attı.

SÜPER MARİO'DAN EMİR ALIP BOMBA ATTILAR

Üç kız çocuğu, birinci saldırıdan bir gün sonra, 6 Ekim günü Göteborg’un kuzeyindeki Nödinge kasabasına gitti. 17 yaşındaki kızın çantasında iki el bombası vardı. Apartmanlardan birine atılan bombalardan biri patladı, diğeri ise binanın yanında patlamadan bulundu.

Saldırı sırasında kızların, eylemi video kaydına alarak SuperMario ile canlı bağlantı kurdukları tespit edildi. Mesajlaşmalarda SuperMario’nun, “İki bomba da atıldı mı?” diye sorduğu, ardından da “Mükemmel kızlar” diyerek onları tebrik ettiği yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre üç kız, bu iki saldırı karşılığında toplam 45 bin İsveç kronu aldı. ATM görüntülerinde paraları çektikleri, hatta 14 yaşındaki kızın elinde 500 kronluk banknotları gösterdiği fotoğraflar dosyaya girdi.

14 yaşındaki kız ifadesinde, SuperMario’nun Foxtrot bağlantılı olduğunu ve yurtdışında bulunduğunu bildiğini, saldırıların ise bir çete savaşı kapsamında “intikam” amacıyla yapıldığını söyledi. Kız çocuğu ayrıca, el bombası kullanmayı ise internette izlediği videolardan öğrendiğini kabul etti.

KANIT DAVASI AÇILDI

Kız çocuklarından üçü de, ifadelerinde derin pişmanlık duyduklarını söyledi. 17 yaşındaki kız çocuğu, saldırıdan sonra günlerce ağladığını ve yoğun kaygı yaşadığını anlatırken, 16 yaşındaki kız ise SuperMario tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

16 ve 17 yaşındaki sanıklar; genel güvenliği ağır tehlikeye sokma, ağır tehdit ve patlayıcı maddeler yasasına muhalefet suçlamalarıyla Göteborg’da hakim karşısına çıktı. Her iki sanık da olaylara katıldıklarını kabul etse de, avukatları suçlamaların hukuki nitelendirmesine itiraz ediyor.

14 yaşındaki kız ise olaylar sırasında cezai ehliyeti olmadığı için doğrudan yargılanmıyor; savcılık hakkında yalnızca “bevistalan” (kanıt davası) açmış durumda.