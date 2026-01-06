Son Dakika | Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri

Venezuela'nın başkenti Karakas'taki ana hükümet binası Palacio de Miraflores'in yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyuldu.

Bölgeden gelen ilk görüntüler yoğun uçaksavar atışı olduğunu gösteriyor.

Bölgede faaliyet gösteren medyayanın aktardığına göre, hükümetin ana binası yakınlarında tespit edilen dronlara karşı yoğun ateş açıldı ve şehrin ana bakanlıkları tahliye edildi.

Farklı yerel kaynaklar Karakas'ın batısında bulunan La Vega ve El Paraíso bölgelerinde silahlı çatışmalar yaşandığını söylüyor.

Bazı farklı kaynaklar ise, Venezuela güçlerinin önce bilinmeyen bir insansız hava aracı olduğunu düşündükleri bir cisme ateş açtığını, ancak daha sonra bunun kendi insansız hava araçları olduğu doğrulandığını ve yetkililerin olayın bittiğini ve kontrol altında olduğunu iddia ettiğini belirtiyor.

Henüz olaya dair resmî bir açıklama yapılmadı.

Çatışmalar, Nicolas Maduro hükümetinin eski başkan yardımcısı Delcy Rodriguez'in Venezuela'nın yeni devlet başkanı olarak resmi yemin etmesinden sadece birkaç saat sonra yaşandı.

Ayrıntılar geliyor...