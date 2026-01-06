Son Dakika | Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması

Venezuela'da önümüzdeki 30 gün içinde yeni seçimler yapılmayacak, dedi Başkan Donald Trump Pazartesi günü NBC News'e verdiği röportajda, ABD'nin ülkenin lideri Nicolás Maduro'yu kaçırmasından iki gün sonra yaptığı açıklamada Washington'un uzun vadeli planını açıkladı.

“Önce ülkeyi düzeltmeliyiz. Seçim yapılamaz. Halkın oy kullanması bile mümkün değil. Bu biraz zaman alacak. Ülkeyi yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor."

PETROL ŞİRKETLERİMİZ YENİDEN İNŞA EDECEK

Ayrıca, ABD'nin petrol şirketlerinin ülkenin enerji altyapısını yeniden inşa etme çabalarına destek verebileceğini söyledi.

“Bence daha kısa sürede yapabiliriz, ama çok para gerekecek. Muazzam miktarda para harcanması gerekecek ve petrol şirketleri bu parayı harcayacak, sonra da bizden veya gelirlerden geri ödeme alacaklar.”

'VENEZUELA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ'

Trump, ABD'nin Venezuela ile savaş halinde olmadığını vurgulayarak, "Hayır, değiliz. Biz uyuşturucu satan insanlarla savaşıyoruz. Hapishanelerini ülkemize boşaltan, uyuşturucu bağımlılarını ve akıl hastanelerini ülkemize boşaltan insanlarla savaş halindeyiz" ifadelerini kullandı.

MÜDAHALEYİ YÖNETECEK EKİP BELLİ OLDU

Röportajda Trump, Venezuela'daki durumu kontrol eden ABD'li yetkilileri de sıraladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu ekibi oluşturduğunu söyledi. Ancak nihai sorumlunun kim olduğu sorusuna "Ben" cevabını verdi.

'İÇERİDEN BİR ANLAŞMA YOKTU'

Trump'ın bu açıklamaları, Maduro'nun New York'ta uyuşturucu terörizmi ve kokain ithalatı komplosu suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmasından saatler sonra geldi. Maduro, Karakas'ta düzenlenen bir baskınla Cumartesi gözaltına alınmıştı. Maduro suçsuz olduğunu iddia ederken, Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez onun halefi olarak yemin etti. Trump, Rodríguez'in ABD ile işbirliği yaptığını ancak Maduro'nun devrilmesinden önce bir anlaşma olmadığını belirtti.