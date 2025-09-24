Son dakika | Siber saldırı havalimanlarını felç etmişti: Şüpheli yakalandı

İngiltere’deki Ulusal Suç Ajansı (NCA), ismi verilmeyen 40 yaşındaki bir erkek şüphelinin “Collins Aerospace’e yönelik siber saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında” West Sussex bölgesinde tutuklandığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre birçok havayolu şirketi tarafından kullanılan Collins Aerospace bagaj ve check-in yazılımının arızalanması sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı.

NCA'nın ulusal siber suç birimi başkanı Paul Foster, “Bu tutuklama olumlu bir adım olsa da, olayla ilgili soruşturma henüz başlangıç aşamasında ve devam ediyor” dedi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli, “Bilgisayar Kötüye Kullanım Yasası” ihlali şüphesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.

Şirket, pazartesi günü sistemi yeniden başlatmaya çalıştıktan sonra sistemi yeniden kuruyor gibi görünüyor.

GECİKMELER HALEN YAŞANIYOR

ABD'li şirket, sistemin ne zaman hazır olacağına dair bir zaman çizelgesi belirlemedi ve yer hizmetleri ve havayollarından en az bir hafta daha manuel çözümler kullanmayı planlamalarını istiyor.

Havalimanlarında, yolculara ve check-in operatörlerine yardımcı olmak için terminallere ek personel görevlendirildi, ancak uçuşlarda hala gecikmeler yaşanıyor.

Pazartesi günü, AB'nin siber güvenlik ajansı saldırıda fidye yazılımı kullanıldığını açıkladı.

NE OLMUŞTU

ABD'li yazılım üreticisi Collins Aerospace'e yönelik saldırı cuma gecesi keşfedildi ve Brüksel, Dublin ve Berlin dahil birçok Avrupa havalimanında aksaklıklara neden oldu.

Uçuşlar hafta sonu boyunca iptal edildi ve ertelendi, bazı havaalanlarında gecikmelerin etkileri bu haftaya kadar sürdü.

Fransız havacılık şirketi Thales'in raporuna göre, havacılık sektöründeki siber saldırılar geçen yıl %600 arttı.