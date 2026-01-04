Son dakika | SDG ile Şam hükümeti anlaştı! İşte entegrasyon anlaşmasının detayları

Bugün SDG tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Mazlum Abdi başkanlığındaki heyetin, Suriye ordusu ile entegrasyon sürecini ele almak için Şam'da hükümet yetkilileri ile bir araya geldikleri duyurulmuştu.

Toplantının sona erdiği, Şam hükümeti ile SDG'nin "askeri entegrasyon" konusunda anlaştığı ve anlaşmanın bugün resmen imzalanacağı bildirildi.

Ayrıntılar ve sonuçların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Rudaw’ın haberine göre, anlaşmaya kapsamında SDG güçleri, Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidecek.

Son dakika | SDG ile Şam yönetimi yetkilileri bir araya geldi

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri şunlar:

- Askeri yapılanma: Toplamda 3 tümen ve 3 tugay oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı.

- YPJ’nin statüsü: YPJ, entegrasyon sürecinde kendine has yapısını koruyarak özel bir tugay bünyesinde yer alacak.

- Özel birimler: Sınır güvenliği için bir "Sınır Koruma Tugayı" ve terörle mücadele operasyonları için ayrı bir "Terörle Mücadele Tugayı" kurulacak.

'SDG Şam ordusuna katılacak mı?' sorusuna en net yanıt geldi: Adem-i merkeziyetçilik kırmızı çizgimizdir

ANLAŞMA İKİ KRİTİK BELGENİN İMZALANMASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bugün imzalanacağı açıklanan 2 belge kritik önem taşıyor.

Birinci belge, IŞİD ile ortak mücadele stratejisini kapsarken; ikinci belge, SDG unsurlarının askeri tümenler halinde Suriye ordusuna entegre edilmesinin hukuki ve askeri yol haritasını içeriyor.

Ayrıca, sivil idari dosyaları ilgilendiren "10 Mart Anlaşması"nın uygulama süresinin de uzatıldığı duyuruldu.

GARANTÖRLER ARASINDA TÜRKİYE YOK

Öte yandan imza töreninde kimlerin yer alacağı da belli oldu.

Törende, Arap ülkelerinden üst düzey temsilciler, ABD ordusu subayları, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon Komutanı Kevin J. Lambert ve ABD’nın Türkiye Büyükelçisi ve Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da hazır bulunacak.

Masada garantör olarak Türkiye'nin yer almaması dikkat çekti.