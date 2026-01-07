Son Dakika | Şam yönetiminden SDG'ye savaş ilanı! "Meşru hedef"

Şara liderliğindeki Suriye geçici yönetiminin ordusu, Halep kentinde SDG'nin kontrolünde olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin “meşru hedef” ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada "Mevziler katliamlar nedeniyle hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, bölgedeki sivillerin mevzilerinden uzak durmasını istedi. Sivil kayıpları önlemek amacıyla iki insani koridor açıldığı belirtildi. “Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi”nin saat 15.00’e kadar açık kalacağı bildirildi:

"Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG örgütünün tüm askeri mevzileri, örgütün Halep’in diğer mahallelerinde gerçekleştirdiği yoğun saldırılar ve sivillere yönelik sayısız katliam nedeniyle Suriye Arap Ordusu için meşru askeri hedeflerdir."

ŞAM'IN VERDİĞİ SÜRE DOLDU: SINIRLI OPERASYON BAŞLADI

Şam yönetimi tarafından insani koridor için saat 15.00'e kadar verilen sürenin dolmasının ardından Halep'e sınırlı operasyon başlatıldı. Şam yönetimi hava sahasını kapatıldığını duyurdu.

SURİYE TV: TOPÇU SESLERİ DUYULDU

Şam yönetiminin verdiği sürenin dolmasının ardından topçu ateşlerin başladığı ve çatışmaların çıktığı Suriye TV tarafından aktarıldı.

Suriye haber ajansı SANA, iki tarafın savaştan zarar görmemek adına bölgeyi terk ettikleri görüntüleri paylaştı.

SDG TANKLARI KONUŞLANDIRDI

SDG Genel Komutanlığı Üyesi Sipan Hamo Şam yönetiminin kararına yanıt verdi. Hamo, açıklamasında şöyle dedi:

"Bugün onur günüdür ve Şeyh Maksud ve Eşrafiye mahalleleri direnişin ve azmin sembolüdür. On beş yıldan fazla bir süredir halkları her türlü saldırı, kuşatma ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Yüksek ulusal bilinçlerine, mahallelerine, evlerine olan bağlılıklarına, onur ve güvenliklerini savunmak için savaşan oğullarıyla omuz omuza durmalarına inanıyoruz. İnanıyoruz ki, halkın azmi ve direnci, tüm planları ve tehditleri boşa çıkarmanın temeli olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Öte yandan SDG Şeyh Maksut ve Eşrefiye çevresine 80’den fazla tank ve ağır zırhlı askeri aracın konuşlandırıldığını açıkladı.

SDG'DEN OPERASYON KARARINA SERT TEPKİ: SOYKIRIM SAVAŞI

SDG yöneticilerinden İlham Ahmed , HTŞ hükümetine bağlı savunma bakanlığının Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik operasyon kararına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sert tepki gösterdi.

X sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklama yapan Ahmed, bu girişimi "soykırım savaşı" olarak tanımladı. Ahmed, karşı tarafın tüm diyalog kapılarını kapattığını söyledi.

İlham Ahmed, söz konusu mahallelerde siville olduğunu ve sakinlerinin büyük çoğunluğunun daha önce Afrin’den göç ettirilen insanlardan oluştuğunu vurguladı.

Rûdaw tarafından aktarılan bilgilere göre Ahmed açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Efrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır."

Bölgedeki gerilimin arka planına da değinen Ahmed, "Bu iki mahalle, Savunma Bakanlığı'na bağlı ekiplerin sıkı kuşatması altındaydı. Kürt tarafının '1 Nisan Anlaşması'na sadık kalmasına rağmen, karşı taraf bu anlaşmaya uymamıştır" ifadelerini kullandı.

Ahmed "Görüşmelerde bulunmak üzere tarafımızdan kurulan yoğun temaslara rağmen, Savunma Bakanlığı diyaloğu reddetmektedir. Hükümet yetkililerini, yaşananlar karşısında sorumluluklarını üstlenmeye, akıl ve mantık yolunu izlemeye, sorunları savaş ve çatışma üslubundan uzak durarak diyalogla çözmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Suriye halkına seslenen İlham Ahmed, "Suriyelilerin savaşlardan çektikleri artık yeter. Tüm Suriyelileri ve Suriyeli gençleri bu yollardan uzak durmaya, hakkın sesini yükseltmeye ve savaşı reddetmeye çağırıyoruz" diye belirtti.

"TÜRKİYE İÇ İŞLERİNE KARIŞMAMAKTADIR"

Ankara, Suriye'deki gerilimi yakından takip ediyor. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada Suriye ordusunun siviller ile Suriye güvenlik güçlerine saldırılarda bulundukları ve 10 Mart Mutabakatına uymadıkları gerekçesiyle Halep’in SDG kontrolündeki ‘Şeyh Maksud’ ve ‘Eşrefiye’ mahallelerine asayiş operasyonu düzenlediğini belirtti. Bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için özel tahliye koridorları açıldığı vurgulandı. Kaynaklar "Suriye Devleti etnik köken ve mezhep gözetmeksizin Suriyelilerin güvenliğini ve devlet otoritesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye, bu süreçte Suriye’nin iç işlerine karışmamaktadır ve operasyonun bir parçası değildir." dedi.

HALEP'TE ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

6 Ocak’ta başlayan çatışmalarda altı kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Suriye'nin geçici yönetimi temas hatlarına tanklar, zırhlı araçlar ve takviye birlikler gönderdi. Kentteki devlet dairelerinde çalışmalar durdu, okullarda eğitime ara verildi.

Halep Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle uçuşlar askıya alındı.