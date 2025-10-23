Son Dakika | Putin'den görüşmeyi iptal eden Trump'a ilk yanıt

Yayınlanma:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'da yapılması beklenilen görüşmeyi iptal eden ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile iptal edilen görüşmesine ilişkin "Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın görüşmeyi iptal edildiğine ilişkin sözlerine de değinen Rus lider "Trump muhtemelen görüşmenin ertelediğini söylemek istedi" şeklinde konuştu.

BEKLENEN GÖRÜŞME İPTAL EDİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki haftalarda yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Trump, "Putin ile Macaristan'da bir araya geleceğiz ve Rusya Ukrayna savaşını bitirmek için konuşacağız" demişti.

Beklenilen görüşmenin ertelendiği açıklanmıştı. Konu hakkında konuşan Trump, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" değerlendirmesini yapmıştı.

PUTIN'DEN TRUMP'A İLK YANIT

Görüşmenin iptaline ilişkin Vladimir Putin de dikkat çeken ifadelerde bulundu. Görüşmenin yerini Trump'ın belirlediğini söyleyen Putin, "Budapeşte'yi ABD önerdi, Rusya diyaloğa devam etmek istiyor" dedi.

"YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ ETKİLEMEZ"

Öte yandan ABD Başkanı, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını söylemişti.

Söz konusu yaptırımlara ilişkin de konuşan Putin, "Rusya'ya yaptırımlar Rus ekonomisini etkilemez. Yaptırımlar dostane değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

