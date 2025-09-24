Son dakika | İtalyan donanması Sumud filosunu korumak için yola çıktı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail'in Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamında bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan ve 51 gemiden ulaşan Sumud Filosu'nu korumak için bir İtalyan Donanması fırkateyninin görevlendirildiğini açıkladı.

'DERHAL GİTMESİNE İZİN VERDİM'

İtalya Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya platformu X'te yayımlanan bir açıklamada Savunma Bakanı Crosetto'nun şu ifadelerine yer verildi:

“"Flotilla"da bulunan İtalyan vatandaşlarına yardım sağlamak için, bu gece saat 03:50'de, Estonya'da bulunmamıza rağmen, Savunma Genelkurmay Başkanı ile görüşmelerin ardından ve olayın hızlı değerlendirmesini yaptıktan sonra, Başbakan ile görüştüm ve Mare Sicuro operasyonu kapsamında Girit'in kuzeyinde seyreden ve olası kurtarma operasyonları için bölgeye doğru yola çıkan İtalyan Donanması'na ait çok amaçlı fırkateyn Fasan'ın derhal bölgeye gitmesine izin verdim.

KARAR İSRAİLLİ YETKİLİLERE İLETİLDİ

Bu karar, İtalya'daki İsrail askeri ataşesine, Büyükelçimize, Tel Aviv'deki askeri ataşeye ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimine iletildi.”

FIRKATEYN GÖNDERİLDİ SALDIRI KINANDI

Crosetto'nun duyurusuyla birlikte yayımlanan, filoya yönelik saldırılara ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise saldırılar kınandı.

"Son saatlerde, içinde İtalyan vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu gemilerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından insansız hava araçları kullanılarak düzenlenen saldırı konusunda, en şiddetli kınama ifadesini kullanmaktan başka bir şey yapılamaz. Bir demokraside, uluslararası hukuk kurallarına uygun ve şiddete başvurmadan gerçekleştirilen gösteriler korunmalıdır."

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN İSRAİL'E GÜVENLİK UYARISI

Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sumud Filosu'nda, aktivistler arasında bulunan “İtalyan vatandaşlarının, milletvekillerinin ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin” güvenliğini sağlamasını İsrail’den istediğini söyledi.

Bakanlık, İsrail'e “İsrail güçlerine verilen her türlü operasyonun uluslararası hukuka ve mutlak ihtiyat ilkesine uygun olarak yürütülmesi gerektiğini” bildirdiğini açıkladı.

“Bakan Tajani, Tel Aviv'deki İtalyan Büyükelçiliğinden bilgi toplamalarını ve İsrail hükümetine gemideki personelin mutlak korunmasını garanti etmesi yönündeki önceki talebini yinelemelerini istedi.”

NE OLMUŞTU

Global Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve bölgeye yardım ulaştırmak amacıyla bu ayın başında Barselona'dan yola çıktı.

Filoda şu anda 51 gemi bulunuyor ve bunların çoğu Yunanistan'ın Girit adası açıklarında bulunuyor.

Filoya katılmak için bekleyen gemiler, Tunus'ta iki şüpheli dron saldırısının hedefi olmuştu.

Yaz aylarında aktivistlerin Gazze'ye deniz yoluyla ulaşma girişimlerini iki kez engelleyen İsrail, pazartesi günü filonun çatışmaların sürdüğü Filistin topraklarına ulaşmasına izin vermeyeceğini açıkladı.